Un nuevo video puso en evidencia las malas condiciones en que se encuentran los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En esta ocasión fue el Hospital General de Zona No.15, en Hermosillo, Sonora.

Y es que a tan solo un mes de haber sido inaugurado, el hospital presentó filtraciones de agua en distintas áreas, luego de las fuertes lluvias reportadas el martes 16 de junio.

Hospital General de Zona No.15

En el video se puede observar cómo parte del techo colapsa y enseguida cae gran cantidad de agua a uno de los pasillos del hospital.

¿Obra de mala calidad o mala suerte? 🏥🌧️ A tan solo un mes de haber sido inaugurado, el Hospital General de Zona No. 15, en Hermosillo, Sonora, presentó filtraciones de agua en distintas áreas debido a las fuertes lluvias



El IMSS informó que ya identificó el origen del problema… pic.twitter.com/285OoMyWGs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 16, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo el IMSS sobre las filtraciones por lluvia?

A través de un comunicado, el IMSS Sonora informó que tras las filtraciones de agua personal de Conservación, así como de Higiene y Limpieza realizó labores de atención y saneamiento en las zonas afectadas.

Por otra parte, directivos de la unidad llevaron a cabo recorridos de supervisión para verificar las condiciones de las instalaciones sin que se registraran afectaciones a pacientes, personal y equipos médicos.

¿Qué acciones se tomarán por las filtraciones en el hospital del IMSS?

El IMSS señaló que luego de hacer una evaluación técnica correspondiente, personal de Conservación identificó el origen de las filtraciones por lo que realizará acciones correctivas necesarias para prevenir situaciones simulares antes futuros eventos climatológicos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.