Denuncian al Hospital IMSS - Bienestar de Nogales por estar en mal estado

Denuncian al Hospital IMSS - Bienestar de Nogales por estar en mal estado | Gobierno de México

El IMSS - Bienestar surgió como una nueva alternativa para que las y los mexicanos puedan recibir atención médica de alta calidad y en instalaciones “mejores que las de Suiza”, sin embargo, en pleno 2026 la realidad es completamente diferente y el claro ejemplo de ello es lo que pasa en el hospital del instituto en Nogales, Sonora.

Imágenes e información recabada por Azteca Noticias, evidenció las malas condiciones en las que se encuentra el hospital más grande e importante del municipio, en el cual se denuncia la falta de medicamentos, mala atención e incluso casos antihigiene.

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Condiciones del IMSS - Bienestar en Nogales, Sonora

A través de una plática anónima de Azteca Noticias con un médico del Hospital IMSS - Bienestar de Nogales, se confirmó que dentro del nosocomio no se cuentan con las condiciones óptimas para atender a los pacientes, pues se aseguró que muchos sufren por el tiempo de espera para recibir atención médica.

“Se cansan de esperar. Hace rato vi a uno; vino ayer, vino hoy y solo le dicen que se espere”, señaló el médico entrevistado por Ulises Grajales de Azteca Noticias.

Por otro lado, el médico denunció la falta de medicamentos de “todas las claves” en el hospital, además de que los ventiladores y otras áreas se insumos no se encuentran en las mejores condiciones, lo cual propicia un mal trato para los pacientes.

De igual forma se mencionó que hay falta de aire acondicionado, de equipos médicos y especiales e incluso hasta camas.

Desechos hospitalarios están al aire libre y sin cuidado especial

Más allá de la falta de medicamentos y herramientas de trabajo para los médicos en el Hospital IMSS - Bienestar de Nogales, se denunció que el nosocomio no cuenta con áreas o no se han respetado los protocolos en relación a los desechos hospitalarios.

En las imágenes compartidas por Azteca Noticias, se aprecian bolsas con jeringas, gasas, vendas y demás desechos de pacientes y médicos que fueron utilizados en su momento, por lo cual deja en claro un foco de infección latente para la ciudadanía.

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