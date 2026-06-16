¿Agujeros negros supermasivos? El telescopio James Webb de la NASA halla la evidencia más sólida sobre los misteriosos “puntos rojos”

Desde que el telescopio espacial James Webb de la NASA descubrió en 2022 una nueva categoría de objetos en el universo temprano, los llamados "pequeños puntos rojos" han desconcertado a la comunidad científica.

Recientemente, un equipo de astrónomos liderado por Vasily Kokorev, de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos), anunció el avance más significativo hasta la fecha: el espectro más profundo y detallado jamás obtenido de uno de estos objetos, que aporta evidencia sólida a favor de una explicación. El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal.

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¿Qué descubrió el telescopio James Webb sobre el punto rojo GLIMPSE-17775?

El objeto de estudio es GLIMPSE-17775, un pequeño punto rojo que existió aproximadamente 1,800 millones de años después del Big Bang. Webb lo captó mientras observaba el cúmulo de galaxias Abell S1063 en busca de estrellas y galaxias tenues. El punto rojo está más lejos que el propio cúmulo y fue amplificado gracias al fenómeno de lente gravitacional, que permitió que 30 horas de observación produjeran un espectro comparable al que requeriría unas 80 horas de tiempo de telescopio.

El resultado fue un espectro con más de 40 líneas espectrales, el más detallado de un pequeño punto rojo hasta la fecha. Los datos apoyan lo que los científicos llaman el escenario BH* (estrella de agujero negro): un agujero negro supermasivo en crecimiento acelerado, envuelto en una densa capa de gas parcialmente ionizado que reprocesa la luz emitida cerca del agujero negro.

“Creo que parte de la comunidad científica está convergiendo en una imagen singular: que los pequeños puntos rojos pueden explicarse con los modelos de estrellas de agujeros negros. Pero ninguno de los anteriores tenía todas las piezas de evidencia en el mismo lugar", dijo Kokorev. “Con GLIMPSE-17775 podemos probar estos modelos gracias a lo profundo y extraordinario de su espectro”.

El telescopio espacial James Webb de la NASA captó el espectro más profundo obtenido hasta la fecha de un pequeño punto rojo. A partir de esos datos se han identificado más de 40 líneas espectrales, muchas de las cuales respaldan individualmente la teoría de que GLIMPSE-17775 es un agujero negro envuelto en un capullo de gas caliente y denso. (Ilustración: NASA, ESA, CSA, Vasily Kokorev (UT Austin); Diseño: Leah Hustak (STScI))

¿Qué evidencias encontró el telescopio James Webb para explicar los puntos rojos del universo temprano?

El equipo identificó múltiples indicadores independientes en el espectro de GLIMPSE-17775 que apuntan al escenario BH*:

Las líneas de hidrógeno, oxígeno y helio no encajan con un simple modelo de nube de gas en rotación; el mejor ajuste incluye un efecto de dispersión electrónica, señal característica de una densa envoltura de gas .

. Las 16 líneas de hierro q ue el equipo denominó “bosque de hierro”, junto con ciertas líneas de oxígeno, requieren una fuente de alta energía para producirse, algo consistente con un agujero negro en crecimiento acelerado .

ue el equipo denominó “bosque de hierro”, junto con ciertas líneas de oxígeno, requieren una fuente de alta energía para producirse, algo . La fluorescencia y absorción de helio son señales de la presencia de un medio denso alrededor de una fuente energética.

Los datos combinados del James Webb de la NASA y del telescopio Hubble también aportaron evidencia de una galaxia huésped de gran escala asociada a GLIMPSE-17775, algo inusual para este tipo de objetos, pero no incompatible con el modelo de la envoltura de gas.

“Todo encaja, nada está roto, y creo que eso hace que el rompecabezas que es nuestro universo sea aún mejor”, concluyó Kokorev.

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