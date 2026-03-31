Nadie lo vio venir en la astronomía: la luz más antigua del Universo sigue viajando hasta hoy

La luz más vieja del cosmos tiene 13 mil 800 millones de años y sigue chocando contra nosotros. Se emitió cuando el Universo apenas cumplía 300 mil años de vida. En ese momento, el plasma ardiente se enfrió lo suficiente para que los fotones escaparan por primera vez. Matthew Middleton, astrónomo de la Universidad de Southampton, confirma que esa radiación es la "huella digital" de la creación y está en todas partes.

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¿Por qué podíamos ver el origen del Universo en las televisiones viejas?

Esa estática que aparecía en las televisiones analógicas no era solo interferencia. Parte de ese ruido blanco es la radiación cósmica de fondo de microondas. Viajó por el vacío durante miles de millones de años hasta llegar a tu antena.

Datos clave de esta energía:



Recombinación: El evento donde el Universo se volvió transparente por primera vez.

El evento donde el Universo se volvió transparente por primera vez. Conservación: La luz no se destruye, solo cambia de forma según la termodinámica.

La luz no se destruye, solo cambia de forma según la termodinámica. Materia: Los fotones pueden transformarse en partículas de materia y antimateria.

¿Cuál es el objeto más antiguo que ha detectado el ser humano?

Matusalén (HD 140283) es una estrella vieja en nuestro vecindario, pero su luz es reciente. El verdadero récord lo tienen galaxias como JADES-GS-z14-0. Su brillo salió cuando el Universo tenía 300 millones de años.

A mediados de 2025, el Telescopio James Webb detectó a MoM-z14. Esta galaxia emitió su luz 20 millones de años antes que la anterior poseedora del récord. Los científicos la describen como un "milagro cósmico" que está por confirmarse como el punto más lejano jamás visto.

¿La luz tiene fecha de caducidad?

No existe una fecha de caducidad para los fotones. Si un fotón viaja por el vacío sin chocar con nada, brillará para siempre. Si interactúa con un átomo, su energía es absorbida por un electrón, pero no desaparece.

La energía se transforma. Puede volver a emitirse como luz con otra intensidad o quedar almacenada. Un fotón nunca se apaga de repente; de hacerlo, la física actual dejaría de tener sentido.

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