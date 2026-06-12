Para quienes buscan un teléfono con máximo almacenamiento, alto rendimiento y conectividad 5G el Xiaomi POCO M8 tiene un gran descuento en Walmart, te compartimos cuáles son sus características y opciones de pago.
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Precio del Xiaomi POCO M8
En la tienda en línea de Walmart el smartphone Xiaomi tiene un precio de 4 mil 899 pesos y se puede pagar hasta 15 meses sin intereses de 326.60 pesos. Además incluye audífonos aunque es importante mencionar que el teléfono esta desbloqueado.
Características destacadas del Xiaomi POCO M8
- Tiene 512 GB de almacenamiento interno para guardar fotos y videos.
- Cuenta con 8GB de memoria RAM para un funcionamiento estable
- Ofrece velocidades de navegación superiores para descargas más rápidas
- Pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas para una experiencia visual inmersiva
- Procesador Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform para un alto rendimiento
Este smartphone garantiza un funcionamiento fluido, eficiente y estable ya que puede ejecutar múltiples aplicaciones, juegos y tareas exigentes sin interrupciones. Permite descargas más rápidas y una experiencia optimizada de streaming, videollamadas y juegos en línea.
Una característica destacada es que tiene una excelente relación calidad-precio ya que tiene especificaciones avanzadas con accesibilidad económica.
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