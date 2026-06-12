Para quienes buscan un teléfono con máximo almacenamiento, alto rendimiento y conectividad 5G el Xiaomi POCO M8 tiene un gran descuento en Walmart, te compartimos cuáles son sus características y opciones de pago.

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Precio del Xiaomi POCO M8

En la tienda en línea de Walmart el smartphone Xiaomi tiene un precio de 4 mil 899 pesos y se puede pagar hasta 15 meses sin intereses de 326.60 pesos. Además incluye audífonos aunque es importante mencionar que el teléfono esta desbloqueado.

Características destacadas del Xiaomi POCO M8

Tiene 512 GB de almacenamiento interno para guardar fotos y videos.

Cuenta con 8GB de memoria RAM para un funcionamiento estable

Ofrece velocidades de navegación superiores para descargas más rápidas

Pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas para una experiencia visual inmersiva

Procesador Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform para un alto rendimiento

Este smartphone garantiza un funcionamiento fluido, eficiente y estable ya que puede ejecutar múltiples aplicaciones, juegos y tareas exigentes sin interrupciones. Permite descargas más rápidas y una experiencia optimizada de streaming, videollamadas y juegos en línea.

Una característica destacada es que tiene una excelente relación calidad-precio ya que tiene especificaciones avanzadas con accesibilidad económica.

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