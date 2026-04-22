En la CDMX se ha buscando promover la adopción de perros y a través del Centro de Transferencia Canina (CTC) se han rescatado lomitos para buscarles una familia que los quiera y los cuide, así que si quieres adoptar o apoyar de alguna forma a estos cachorros, en adn Noticias te decimos cómo puedes hacerlo.

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Ella es Eca, cachorrita en busca de una familia

El CTC es un espacio para el cuidado integral de los perros, en este lugar reciben atención médico veterinaria ya que a veces llegan al albergue con algunas lesiones por lo que es importante curarlos. Posteriormente llevan un proceso de socialización para que puedan ser adoptados por una familia.

Eca es una perrita que busca un nuevo compañero de vida, tiene un año y es tamaño mediana. Fue rescatada en la estación del Metro Ecatepec. Si quieres conocerla y convivir con ella para ver si son compatibles puedes acudir directamente a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Requisitos para adoptar un perro rescatado del Metro

Para adoptar a Eca o alguno de los otros perros que se encuentran en el CTC debes descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos.

Después deberás presentarte directamente en el CTC con tu copia del INE o algún otro documento oficial. Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Se programará una visita domiciliaria y si cumples con todos los requisitos se agendará una fecha de entrega y te entregarán a Eca bañada, esterilizada y desparasitada.

¿Cómo denunciar maltrato animal en CDMX?

El maltrato animal es considerado un delito en la CDMX y si quieres realizar una denuncia puedes hacerlo ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) llamando al 55 5265 0780.

También puedes contactar a la Brigada de Vigilancia Animal al 55 5208 9898 o al 911. Se recomienda tener evidencias como fotos y videos y tendrás que llenar un formulario.

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