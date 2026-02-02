Elon Musk lo vuelve a hacer: SpaceX y xAI se fusionan para revolucionar la IA

Elon Musk fusiona SpaceX y xAI en una de las operaciones más ambiciosas de 2026 con el objetivo de revolucionar la inteligencia artificial (IA) aprovechando el espacio como plataforma de cómputo.

El hombre más rico del mundo anunció la unificación de su empresa aeroespacial y su startup de IA con planes que podrían cambiar la infraestructura global de datos y acelerar el desarrollo de IA de próxima generación. Te contamos los detalles de la jugada estratégica del magnate sudafricano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Elon Musk fusiona SpaceX y xAI para crear una corporación poderosa

La fusión entre SpaceX , la compañía espacial de Musk, y xAI, su firma de inteligencia artificial, busca crear una corporación tecnológicamente integrada que combine exploración espacial, comunicaciones de satélite, redes sociales y capacidades avanzadas de IA.

Según los comunicados, esta nueva corporación no solo contará con la tecnología espacial de SpaceX, sino que las combinará con las tecnologías de IA desarrolladas por xAI y vinculadas con la plataforma social X (antes Twitter).

¿Qué significa esto para la IA?

Musk ha señalado que los centros de datos terrestres tradicionales enfrentan limitaciones energéticas y de escalabilidad que podrían obstaculizar el futuro de la IA. Por ello, la idea que motiva esta función es convertir el espacio en un centro de cómputo, impulsado por energía solar. De esta manera, Elon Musk pretende:

Aprovechar satélites solares como centros de datos orbitales

como centros de datos orbitales Reducir los costos de energía vinculados con los centros de datos en tierra

vinculados con los centros de datos en tierra Integrar tecnologías clave de Starlink

Musk ha dicho que la IA basada en el espacio sería la única forma de escalar a largo plazo sin imponer cargas ambientales o energéticas en la Tierra.

¿Por qué Elon Musk quiere fusionar SpaceX con xAI?

La combinación estratégica de estas empresas anticipa la preparación para una oferta pública inicial (IPO) masiva de SpaceX, prevista para este año. Los analistas creen que unificar las operaciones de xAI y Space X podría fortalecer la posición de mercado frente a rivales como Google, Meta y OpenAI.

Además, Musk ha enfatizado que contar con infraestructuras de IA en el espacio permitiría manejar mejor la enorme demanda de cómputo que se prevé en los próximos años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.