El 10 de junio destaca por tener efemérides históricas, aniversarios de natalicios de personajes, celebraciones internacionales y días nacionales e internacionales que resaltan la cultura y el esfuerzo.

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¿Qué se conmemora el día de hoy?

Lo más importante en el país, es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, la cual reconoce esta forma de comunicación como patrimonio lingüístico nacional.

Asimismo, conmemoramos el Día Internacional del Modernismo, que se celebra en todo el mundo para reconocer el legado de este movimiento artístico en la arquitectura y el diseño.

También se contempla el Día Internacional de los Alcohólicos Anónimos, una fecha instituida para conmemorar el aniversario de su fundación y de su comunidad que busca la ayuda mutua.

Asimismo, el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones —que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024— tiene la intención de promover el respeto mutuo, la diversidad cultural y el entendimiento global como herramientas fundamentales para construir la paz y prevenir conflictos.

Finalmente, el Día de Portugal conmemora el aniversario de la muerte del ilustre poeta portugués Luís Vaz de Camões en 1580, autor de la célebre epopeya Os Lusíadas.

Acontecimientos históricos importantes

En 1519 Hernán Cortés ordena construir los primeros bergantines en Villa Rica de la Vera.

Este mismo día, pero de 1829, se crea el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico.

En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el dictador italiano Benito Mussolini le declara la guerra a Francia y Gran Bretaña.

Para 1971, en México ocurre el trágico “Halconazo”, conocido como la matanza del Jueves Corpus, una violenta represión militar y paramilitar contra estudiantes de la CDMX.

En 1988 nace la Orquesta Sinfónica de México y en 1929 muere el arquitecto español Antoni Gaudí, el máximo exponente del modernismo catalán.