Francia no dudará en usar armas atómicas; Macron anuncia incremento de arsenal nuclear

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que aumentará su arsenal nuclear y no dudará en usar armas atómicas de ser necesario para proteger sus intereses y fortalecer la seguridad colectiva europea.

El mandatario francés dio esta advertencia en medio de conflictos armados como la guerra de Rusia contra Ucrania y los recientes ataques que se han registrado en gran parte de Oriente Medio.

Francia construirá submarino nuclear

Durante su discurso pronunciado desde una base de submarinos de misiles balísticos en el noroeste de Francia, el presidente francés aseguró que no se acobardará para proteger a su nación y ante el panorama actual ordenó aumentar el número de ojivas nucleares que tiene el país. Asimismo anunció la construcción de un nuevo submarino nuclear capaz de lanzar misiles atómicos.

Francia defenderá a aliados

Hay que señalar que Macron anunció este desarrollo de disuasión nuclear luego de que su gobierno asegurara que tiene disponibilidad para participar en la defensa de los países del Golfo y de Jordania ante lo ataques de Irán.

