Jalisco toma una medida clave para controlar el sarampión en las escuelas

La Secretaría de Salud de Jalisco activó brigadas de vacunación en escuelas para frenar el brote de sarampión. El personal médico ya revisa las cartillas nacionales de salud en planteles de educación básica a partir de este jueves 12 de marzo de 2026.

El operativo responde a la detección de cuatro muertes de menores de edad que carecían del esquema de inmunización. Las autoridades sanitarias intensifican la búsqueda de casos en municipios críticos como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque para cortar las cadenas de contagio cuanto antes.

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Protocolo de salud en Jalisco: requisitos y municipios bajo vigilancia por brote de sarmapión

El Secretario de Salud de Jalisco Héctor Rául Pérez Goméz anticipó que no se restringirá el acceso a los alumnos, pero se redoblarán esfuerzos para lograr la identificación de esquemas incompletos. Las brigadas integradas por el IMSS, ISSSTE y Servicios de Salud Jalisco aplicarán dosis faltantes directamente en las aulas bajo consentimiento informado.

Los puntos clave de la intervención sanitaria incluyen:

Revisión obligatoria: Presentar la Cartilla Nacional de Salud de manera física para la validación de dosis.

Presentar la Cartilla Nacional de Salud de manera física para la validación de dosis. Aplicación de dosis cero: Inmunización prioritaria para bebés de 6 a 11 meses en guarderías y centros de cuidado.

Inmunización prioritaria para bebés de 6 a 11 meses en guarderías y centros de cuidado. Consentimiento informado: Firmar el formato previo enviado por el plantel en caso de ausencia de los padres.

Firmar el formato previo enviado por el plantel en caso de ausencia de los padres. Uso de cubrebocas: Mantener la recomendación técnica del accesorio en espacios escolares para reducir riesgos.

La mayor incidencia de contagios se concentra en zonas con alta densidad poblacional y mapas de calor epidemiológico activos. El objetivo es garantizar que ningún estudiante permanezca sin protección ante una enfermedad que ha demostrado complicaciones letales en la entidad durante el último año.

Brote de sarampión en Jalisco: ¿Qué municipios representan la principal amenaza de propagación del virus?

La estrategia de barrido sanitario prioriza las demarcaciones con brotes confirmados y focos de infección detectados por el sistema de monitoreo estatal. El personal vacunador tiene la instrucción de insistir con los tutores para completar los esquemas de manera voluntaria y preventiva.

Las zonas con mayor despliegue de brigadas de salud son:

Guadalajara y Zapopan: Centros urbanos con mayor registro de movilidad escolar. Tonalá y El Salto: Sectores periféricos con reportes recientes de contagio. Tlajomulco e Ixtlahuacán: Áreas bajo estricta vigilancia por mapas de calor.

Es fundamental que las familias tengan la documentación lista para agilizar el proceso de captura de datos.

La campaña de revisión de cartillas en las escuelas de Jalisco permanecerá activa hasta cubrir la totalidad de los planteles en zonas de riesgo. Quienes no sean atendidos en la jornada escolar deberán acudir al centro de salud más cercano o comunicarse a la Línea Salud Jalisco (33-3823-3220) para agendar la aplicación de la dosis correspondiente.