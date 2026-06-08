Lama Rinchen, monje budista: “Empecé a ser vegetariano antes de ser budista y me ayuda a esto”

Lama Rinchen es un monje budista y maestro de meditación formado en la tradición tibetana nacido en Uruguay. En una entrevista para el podcast Tengo un plan, explicó cómo la alimentación vegetariana y el ayuno intermitente son pilares de su práctica y por qué los recomienda.

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¿Por qué Lama Rinchen es vegetariano y qué dice que le aporta?

Lama Rinchen aseguró que tiene una forma particular de entender la alimentación: “Debemos comer para nutrir el cuerpo y no debe ser entretenimiento".

El maestro aclaró, además, que su decisión de no comer carne es anterior a su práctica budista, y la sustenta en tres razones concretas: la mejora de la salud y la digestión, la reducción del sufrimiento animal y el impacto positivo en la sostenibilidad del planeta.

“Yo empecé a ser vegetariano antes de ser budista. Me ayuda a la digestión, pero también por considerar el sufrimiento que agregamos a los animales; además para sostener una población tan grande como la que hay en el planeta, es más ventajoso consumir alimentos, plantas y frutas“.

No obstante, Rinchen aclara que no se trata de una norma rígida: el consumo de proteína animal puede ser aceptable si el cuerpo lo necesita. Lo que importa, dice, es “comer con conciencia”.

¿Qué es el ayuno intermitente budista y cómo lo practica Lama Rinchen?

Siguiendo las enseñanzas del Buda, Rinchen sugiere practicar el ayuno intermitente al proponer ingerir alimentos únicamente por la mañana y hasta el mediodía, evitando comer por la noche salvo en situaciones excepcionales como viajes o necesidades energéticas puntuales. Esta práctica, explica, es una de las más antiguas del budismo.

El monje también señala que uno de los mayores obstáculos para una alimentación sana es el control del deseo, al que describe como una “marea” que arrastra a las personas a tomar decisiones perjudiciales, como comer en exceso por motivos emocionales, sin que sean plenamente conscientes de ello.

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