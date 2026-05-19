Millones de mexicanos están experimentando temperaturas extremas en todo el país, y según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existe ya una alerta de las Naciones Unidas por el límite en el que se encuentran los sistemas alimentarios y agrícolas mundiales que amenazan el sustento de la humanidad.

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Debido a la situación, la Máxima Casa de Estudios decidió recopilar 4 recomendaciones clave de parte de los especialistas para sobrellevar el aumento, ya que, aunque se reduzcan los gases de efecto invernadero, las altas temperaturas continuarán aumentando hasta el 2060.

¿Cómo cuidarme del calor extremo en México?

El cuerpo empieza a colapsar a partir de los 39.5 y 40 °C con confusión mental y fallas en todos los órganos, aseguró Ramón Lozano Calderón, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Lo mismo sufren los perritos y gatitos, quienes experimentan sensaciones peores debido a que carecen de glándulas sudoríparas. Como no pueden “sacar el calor del cuerpo”, jadean y se tiran al piso fresco, toman agua o se resguardan en zonas frías. Para apoyarlos debemos vigilarlos constantemente y brindarles alguna de las opciones mencionadas, ya que ellos no pueden decidir cómo refrescarse, apuntó Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

La segunda recomendación clave de la UNAM es evitar la exposición excesiva al sol, ya que tiene consecuencias negativas a la salud como enrojecimiento, ardor, hinchazón, ampollas, erupciones, ronchas, picazón y piel escamosa.

En casos graves se producen quemaduras o inmunodepresión que favorece la aparición de cáncer y herpes labial. Por ello, es indispensable el uso de protector solar todos los días con un retoque cada 3 horas.

En tercer lugar está la salud visual, que, aunque suele asociarse con el uso de pantallas o la edad, las condiciones ambientales también afectan; en específico, las altas temperaturas afectan la superficie ocular y la calidad de la visión.

Las personas pueden sufrir irritación en los ojos y otras molestias graves por la “evaporación de la lágrima” y el daño por la radiación solar. Por ello, la UNAM recomienda usar lentes de sol con protección UV, gorra o sombrero, evitar maquillaje y lubricantes oculares.

El último, pero no menos importante, consejo emitido por la institución es tener una buena hidratación —de 2 a 3 litros al día—, ya que al no tomar agua y minerales las afectaciones aparecen como confusión, pérdida del estado de conciencia y, en casos graves, fallos orgánicos.