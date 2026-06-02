De nueva cuenta el hijo menor del expresidente de México y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en el ojo del huracán, pues a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se difundieron fotos y videos de José Ernesto López Gutiérrez comiendo en el nuevo restaurante del chef Nusret Gökçe, conocido como “Salt Bae”.

Fue a través de plataformas como X y TikTok que se comenzaron a difundir las imágenes y videos del joven de 19 años de edad, el cual acudió a la inauguración del exclusivo restaurante Nusr-Et en la zona de Reforma en la Ciudad de México (CDMX) el pasado viernes 29 de mayo.

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Hijo de AMLO acude a restaurante del chef turco, Salt Bae

De acuerdo con la información que se ha ido difundiendo a través de medios nacionales y redes sociales, José Ernesto López Gutiérrez acudió al restaurante ya mencionado por invitación directa del chef Nusret Gökçe.

Es importante mencionar que entre los invitados a este restaurante de lujo también se encontraba el actor José Eduardo Derbéz, hijo de Eugenio Derbéz.

Chocoflan :

Mientras @Claudiashein te dice que comas frijoles, el hijo nini de AMLO se come filetes cubiertos en oro en el restaurante de Salt Bae.

🐖

¿Esos 200 si rinden?

😱 pic.twitter.com/Tq8cjIOmsX — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 2, 2026

¿Cuánto cuestan los platillos en el restaurante Nusr-Et de Salt Bae?

El nuevo restaurante del chef Nusret Gökçe mejor conocido como Salt Bae, se abrió al interior del hotel St. Regis ubicado en la exclusiva zona de Paseo de la Reforma. Es importante destacar que esta cadena únicamente tiene presencia en ciudades como Dubái, Londrés, Nueva York y Miami.

Se señala que los precios de los cortes que se pueden encontrar en este restaurante donde se vio al hijo de AMLO, pueden variar entre los mil 290 hasta los 4 mil pesos, esto dependiendo del tipo de carne que se entrega bañada en oro comestible (motivo principal del porqué es tan popular entre aquellas personas con un nivel de poder adquisitivo más elevado).

Hijo de AMLO fue captado con tenis de más de 14 mil pesos

Más allá del revuelo que se generó por la asistencia del hijo menor de AMLO al restaurante ya mencionado, el joven conocido en redes sociales como “chocoflán” también fue captado usando unos tenis con un valor mínimo de 14 mil pesos en el mercado.

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