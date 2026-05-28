¿Se pude representar a un estado en el que no has vivido o que sólo visitas? Esa duda vuelve cada tanto al debate mexicano cuando es época de elecciones, pues algunas leyes locales permiten que personas no nacidas o sólo recientes en la entidad sean parte de la vida pública y tomen decisiones relevantes.

A poco más de un año de los comicios intermedios, la polémica sobre este tema renació, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andy López Beltrán, renunció a la secretaria de Morena para contender, en 2027, por una diputación representando a Tabasco.

¡Va por el fuero!🛑

En 2024, Andy López Beltrán se declaraba chilango. Ahora, mientras se ve señalado por escándalos, busca ser diputado por Tabasco para llegar al fuero sin campaña.⚠️Una vez más hará lo único que ha sabido hacer, colgarse de su papá ‼️#RepúblicaMx con… pic.twitter.com/IJJBv5xyNl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 27, 2026

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Andy López Beltrán nació en Tabasco, pero vivió siempre en CDMX

El pasado 25 de mayo, López Beltrán reveló que busca participar en las elecciones de 2027 con Morena; sin embargo, la mayor sorpresa fue que representaría a Tabasco cuando la mayor parte de su vida ha vivido en la Ciudad de México (CDMX) y se reconocía como “chilango”.

Y sí, es cierto que el hijo de AMLO nació en Macuspana, Tabasco, lo que legalmente lo acreditaría (parcialmente) para participar en los comicios; sin embargo, dicho por su propio padre, la familia se asentó en la Ciudad de México, tanto que López Obrador logró ser jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

De acuerdo a Andy, su interés por representar a Tabasco nació porque cuenta con un rancho y tiene negocios en la entidad, específicamente en el municipio de Teapa y, por lo menos una vez al menos, viaja ahí; sin embargo, también reconoció que su residencia hasta hace unos días era o sigue en la capital del país.

Violencia en Tabasco gracias a aumento del crimen y el caso de La Barredora

Ahí es donde crece la pregunta sobre si una persona que nació en un lugar, pero vivió y se desarrolló en otro, puede comprender las inquietudes del sitio que quiere representar, específicamente en Tabasco, una entidad que en los últimos meses se ha visto rebasada por la inseguriad.

Dicho por el propio gobernador Javier May, quien hace pocos días volvió a cambiar de secretario de Seguridad, en la entidad se encuentra una disputa de plazas por parte de grupos del cimen organizado, misma que estalló tras conocerse a la Barredora, los nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad.

La violencia atraviesa a todo el país, no es exclusiva de la entidad del sureste; no obstante, el aumento que se ha vivido ahí es difícil de comprender si vives en la capital o en cualquier otro lugar.

¿Andy López Beltrán cumple los requisitos para ser diputado por Tabasco?

Con base en el artículo 55 de la Constitución Mexicana, para ser diputado federal se debe de:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos

por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Tener 21 años cumplidos

Ser originario o vecino con residencia efectiva mayor a seis meses

Estar inscrito en el Registro Federal de Elecciones del INE

La ley es clara, debe tener por lo menos seis meses viviendo en el territorio y, al parecer, la residencia de Andy aún no ha cambiado; sin embargo, en Morena aseguran que el hijo de AMLO aún está a tiempo de mudarse y poder cumplir con lo que marcan las normas, pero no porque viva ahí, sino porque lo necesita para poder contender por el cargo, mismo que da fuero y él ha sido señalado en escándalos de presunta corrupción.

Sin embargo, si se aplicara lo que dice el artículo 15 de la Constitución de Tabasco para los integrantes del Congreso local, Andy no podría ser diputado, ya que más allá de nacer en la entidad, tiene que haber vivido dos años ahí.

Los casos de cambio de residencia para buscar un cargo popular no son nuevos en México; sin embargo, en medio de una crisis como la que vive el país, se necesitan personas que conozcan el día a día y que no por ser “activos importantes” (como dijo el dirigente de Morena local) sean parte de la boleta.

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