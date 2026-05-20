La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas físicas y morales (empresas) vinculadas al Cártel de Sinaloa y por tráfico de fentanilo.

Por medio de un comunicado, las autoridades estadounidenses señalaron principalmente a Armando de Jesús Ojeda Áviles y a Jesús González Peñuelas, ambos liderarían distintas redes de lavado de dinero para el grupo criminal.

Ambos operarían con el Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapitos.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned more than a dozen individuals and entities, comprising two distinct networks, linked to the terrorist Sinaloa Cartel and its fentanyl trafficking activities. The Sinaloa Cartel is responsible for a significant portion… — Treasury Department (@USTreasury) May 20, 2026

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Lista de los nuevos acusados por EUA como cómplices del Cártel de Sinaloa

De acuerdo a la información del Departamento del Tesoro, se trataría de dos redes diferentes.

La primera estaría a cargo de Ojeda Avilés:

Armando de Jesús Ojeda Avilés : coordinado recolección de dinero en EUA, producto de la venta de fentanilo y otras drogas

: coordinado recolección de dinero en EUA, producto de la venta de fentanilo y otras drogas Jesús Alonso Aispuro Félix : intermediario financiero

: intermediario financiero Rodrigo Alarcón Palomares : facilitó retiro de dinero en EUA, detenido en 2023 en México

: facilitó retiro de dinero en EUA, detenido en 2023 en México Alfredo Orozco Romero : empresario

: empresario Liliana Orozco Romero

Amalia Margarita Romero Moreno

Grupo Especial Mamba Negra , S. de RL De CV

, S. de RL De CV Restaurante Gorditas Chiwas en Chihuahua

La segunda a cargo de González Peñuelas

Jesús González Peñuelas : responsable de la distribución de metanfetamina y heroína en EUA

: responsable de la Castulo Bojorquez Chaparro : colaborador de González Peñuelas

: colaborador de González Peñuelas Fredi Ismael García Sandoval : acusado de lavar dinero del Cártel de Sinaloa

: acusado de lavar dinero del Cártel de Sinaloa Luis Arnulfo Moreno Zamora

Baltazar Saenz Aguilar

Noé de Jesús Castro Rocha: antiguo socio de González Peñuelas

Los señalamientos se dieron un día después de que el titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, pidió asfixiar las finanzas del Cártel de Sinaloa a los aliados de EUA.

Hacienda anuncia investigaciones contra los acusados por el Departamento del Tesoro

Momentos después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que comenzó un análisis fiscal, financiero y corporativo contra las personas y empresas señaladas por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Mediante un comunicado, las autoridades mexicanas explicaron que una de las redes investigadas estaría dedicada al lavado de dinero a través de la venta de fentanilo con criptomonedas, así como el uso de empresas fantasma.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

“(...) se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos”, se pudo leer.

Finalmente, destacaron que, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), seguirán cooperando con EUA.

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