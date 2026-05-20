La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas físicas y morales (empresas) vinculadas al Cártel de Sinaloa y por tráfico de fentanilo.
Por medio de un comunicado, las autoridades estadounidenses señalaron principalmente a Armando de Jesús Ojeda Áviles y a Jesús González Peñuelas, ambos liderarían distintas redes de lavado de dinero para el grupo criminal.
Ambos operarían con el Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapitos.
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De acuerdo a la información del Departamento del Tesoro, se trataría de dos redes diferentes.
La primera estaría a cargo de Ojeda Avilés:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés: coordinado recolección de dinero en EUA, producto de la venta de fentanilo y otras drogas
- Jesús Alonso Aispuro Félix: intermediario financiero
- Rodrigo Alarcón Palomares: facilitó retiro de dinero en EUA, detenido en 2023 en México
- Alfredo Orozco Romero: empresario
- Liliana Orozco Romero
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV
- Restaurante Gorditas Chiwas en Chihuahua
La segunda a cargo de González Peñuelas
- Jesús González Peñuelas: responsable de la distribución de metanfetamina y heroína en EUA
- Castulo Bojorquez Chaparro: colaborador de González Peñuelas
- Fredi Ismael García Sandoval: acusado de lavar dinero del Cártel de Sinaloa
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Saenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha: antiguo socio de González Peñuelas
Los señalamientos se dieron un día después de que el titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, pidió asfixiar las finanzas del Cártel de Sinaloa a los aliados de EUA.
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Momentos después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que comenzó un análisis fiscal, financiero y corporativo contra las personas y empresas señaladas por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos.
Mediante un comunicado, las autoridades mexicanas explicaron que una de las redes investigadas estaría dedicada al lavado de dinero a través de la venta de fentanilo con criptomonedas, así como el uso de empresas fantasma.
“(...) se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos”, se pudo leer.
Finalmente, destacaron que, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), seguirán cooperando con EUA.
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