Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
“En Sinaloa la corrupción es muy fuerte”, habitantes reaccionan a caso Rubén Rocha
/Política/Video

El huachicol fiscal: La estrategia de AMLO para el financiamiento de las campañas de Morena

El robo y contrabando de combustible que ocurrió en la administración de AMLO también se investiga en EUA.

Metadatos del artículo

Por: Tania Itzel Vargas

Julio Scherer Ibarra, quien fue exconsejero jurídico en la admnistración de Andrés Manuel López Obrador, describió, en el libro “Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder” de Jorge Fernández Menéndez, la manera en la que el “Rey del huachicol”, Sergio Carmona Angulo, le había presentado su propuesta a AMLO.

Según las revelaciones de Scherer y Fernández Menéndez, Carmona habría financiado ilegalmente campañas electorales de Morena en estados como Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, con recursos provenientes del contrabando de combustible.

Por esta razón, el gobierno de México está interesado en impedir que el presidente de Argentina, Milei, entregue al Contralmirante, Fernando Farías “N”, detenido por huachicol en Buenos Aires, al gobierno de EUA.

Tags relacionados

Noticias relacionadas