El huachicol fiscal: La estrategia de AMLO para el financiamiento de las campañas de Morena

Julio Scherer Ibarra, quien fue exconsejero jurídico en la admnistración de Andrés Manuel López Obrador, describió, en el libro “Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder” de Jorge Fernández Menéndez, la manera en la que el “Rey del huachicol”, Sergio Carmona Angulo, le había presentado su propuesta a AMLO.

Según las revelaciones de Scherer y Fernández Menéndez, Carmona habría financiado ilegalmente campañas electorales de Morena en estados como Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, con recursos provenientes del contrabando de combustible.

Por esta razón, el gobierno de México está interesado en impedir que el presidente de Argentina, Milei, entregue al Contralmirante, Fernando Farías “N”, detenido por huachicol en Buenos Aires, al gobierno de EUA.