Ya falta poco para que Toy Story 5 llegue a los cines y para los fans de corazón o los coleccionistas habrá una palomera muy especial pues las cadenas de cine le están apostando a diseños más elaborados y llamativos.

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Palomera de Toy Story 5

Aunque aún no se ha hecho el anuncio oficial, la cuenta de Vasos de cine y coleccionables publicó que Cinemex tendrá una palomera especial para el estreno de Toy Story. Esta inspirada en el traje de Buzz Lightyear.

Tiene forma de casco espacial con una cápsula transparente que simula el visor del traje y en la parte interior esta el contenedor de palomitas. Cabe señalar que esta palomera ha llamado la atención porque es casi igual a la que se lanzó en 2022 para la película Lightyear.

Esta es la nueva palomera de #toystory5 que vendera CINEMEX#POPCORNBUCKET pic.twitter.com/J9b7omc6WY — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) May 18, 2026

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 es una película donde podremos ver cómo Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco, Los Señores Cara de Papa, Jam, Slinky, Rex se enfrentan a un nuevo enemigo, la tecnología.

Bonnie quien es dueña de los juguetes recibirá un dispositivo llamado Lilypad, es una tableta que logra captar por completo la atención de la niña y pasa más tiempo con este aparato que con Buzz, Jessie y el resto del grupo.

Se explorará el enfrentamiento entre el juego tradicional y el uso de dispositivos electrónicos.

La fecha de estreno en México será el jueves 18 de junio.

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