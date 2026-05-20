Casi estamos a mitad de año, por lo que es un buen momento para cambiar de celular. Actualmente Liverpool tiene en remata el Motorola Edge 50 de 512GB de almacenamiento.

El dispositivo se encuentra disponible en tres colores: gris, verde y naranja. Te contamos todos los detalles de la promoción para que la aproveches.

Cabe destacar que el Motorola Edge 50 Fusion cuenta con inteligencia artificial. La IA se enfoca principalmente en mejorar la experiencia fotográfica, el rendimiento del sistema y las opciones de personalización.

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Motorola Edge 50 precio

El dispositivo pasó de un precio original de $9,498 pesos a solo $5,801 pesos, lo que representa un descuento aproximado del 38.9%, equivalente a un ahorro de $3,697 pesos para los consumidores.

Además, la tienda departamental ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta a 6 meses sin intereses de $1,120.83 pesos mensuales, facilitando aún más su compra. Puedes comprarlo aquí.

Motorola Edge 50 características

El Motorola Edge 50 es un smartphone de gama media-alta que destaca por su diseño elegante con acabado en cuero vegano, certificación IP68 (resistencia al agua) y su pantalla pOLED curva.

Pantalla: 6.67 pulgadas pOLED, resolución Super HD (1220 x 2712) y tasa de refresco de 120Hz.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition.

Cámaras: Sistema trasero triple de 50 MP (principal con OIS) + 13 MP (ultra gran angular/macro) + 10 MP (telefoto con zoom óptico 3x). Cámara frontal de 32 MP.

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 68W (TurboPower) y carga inalámbrica de 15W.

Sistema Operativo: Android 14.

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