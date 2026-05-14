Si estás pensando en cambiar de celular en el corto plazo estás de suerte, pues a través de su página web oficial la compañía de Walmart México anunció un descuento de casi mil pesos en el Xiaomi Redmi A5 de 128GB, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones de gama baja-media en el mercado.

De acuerdo con el anuncio de la tienda de autoservicio, este celular se puede adquirir con un descuento de hasta 950 pesos, lo cual deja su precio final para el consumidor en menos de los 3 mil 200 pesos en este 2026.

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Precio del Xiaomi Redmi A5 en Walmart este 2026

La plataforma web oficial de Walmart señala que el precio original del Xiaomi Redmi A5 es de 4 mil 116 pesos pagados al contado, sin embargo, con el descuento ya señalado el smartphone queda en un costo de tan solo 3 mil 166 pesos.

Es importante mencionar que la tienda de autoservicio cuenta con la opción de pagar el celular hasta a seis meses sin intereses, esto con pagos mensuales de 527.67 pesos que se deben de pagar de manera periódica para terminar de liberar el mismo.

Características del Xiaomi Redmi A5

De acuerdo con la misma página web de Walmart, este Xiaomi Redmi A5 cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas, además de que está equipada con una memoria RAM de 4GB, así como 128 de almacenamiento.

El resto de sus características son las siguientes:

Sistema operativo Android 15 Go Edition

Batería de 5200 mAh

Resolución 1640 x 720

Cámara principal de 31 megapíxeles

¿Cómo aprovechar el descuento en el Xiaomi Redmi A5 en Walmart?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir este Xiaomi Redmi A5 con descuento en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace de la tienda de autoservicio en el cual podrás generar la compra correspondiente.

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