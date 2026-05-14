Una chica de Bogotá, Colombia, estaba sumamente nerviosa por la extracción de las muelas del juicio, un procedimiento quirúrgico que remueve los terceros molares problemáticos y que generalmente se realiza bajo anestesia local.

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Sin embargo, el nerviosismo de la chica la orilló a pedir una anestesia general para evitar las molestias y cuya recuperación dura de 3 a 7 días con varias molestias.

Muelas del juicio Las muelas del juicio son los últimos dientes que aparecen en la boca y en ocasiones una se atora debajo de la superficie de las encías y crece en un ángulo extraño. (Mayo Clinic)

Video de la chica cantando soundtrack de Patito Feo en pleno quirófano

A pesar de la solución, la paciente —conocida en redes sociales por su cuenta “anayvirginia”— seguía bastante nerviosa y para tranquilizarse su odontóloga le sugirió cantar una canción que la relajara.

Ella, inquieta en un principio, accede advirtiendo que tiene una mala voz, pero la anestesia hizo de las suyas y la puso a cantar durante varios minutos el famoso soundtrack de Patito Feo.

La chica, ya con oxígeno, cobija para el frío y varios especialistas rodeándola, empezó a cantar “Las Divinas” de Brenda Asnicar, una popular canción del 2008.

En lugar de dormirse al cabo de unos segundos, terminó la canción y solo se interrumpía a sí misma para externar que le estaba dando mucho sueño, incluso su odontóloga la reconoció por “lo fuerte” que era y se recalcó que “efectivamente lo es”.

Los especialistas le insistían que se durmiera, pero cuando lograba callarse unos pocos segundos, seguía retomando a canción desde dónde la dejó hasta que la terminó.

Luego cambió de melodía a “Tango Lloron” y compartió que se vistió de Antonella Lamas Bernardi en su escuela, y convirtiéndose en todo un “hit” entre sus compañeros.

Así continuó por aproximadamente dos minutos, hasta que se le dejó de entender lo que decía y se quedó dormida. Solo para asegurar, el especialista le abrió el ojo y comprobó que ya estaba en un sueño profundo.

Casi terminó la discografía de la telenovela de Patito Feo en su versión argentina, pero dejó un clip divertido y gracioso para todos aquellos que buscan algo divertido qué ver en Internet.