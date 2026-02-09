Las restricciones para niños que plantea nueva ley de redes sociales en CDMX

Luego de que los diputados de Francia votaron para prohibir el uso de redes sociales para los menores de 15 años, como había prometido el presidente Emmanuel Macron y con una tendencia a extenderse por Europa, en México, el Congreso de la CDMX ya alista una nueva ley de redes sociales que busca la protección de los niños en México.

Países como España ya se encaminan a leyes más duras sobre el uso de redes sociales en menores, incluso su Parlamento ya debate la propuesta. Italia también ha presentado un proyecto en el parlamento para imponer restricciones.

En la actualidad existe una gran lista de delitos que se cometen a través de internet, entre extorsión, robo de datos, trata de menores, depredación sexual y explotación laboral, es por ello que también en la capital se ha planteado esta iniciativa en favor de los menores.

¿En qué consiste la iniciativa para la nueva ley de redes sociales en CDMX?

Fue la diputada Leonor Gómez Otegui quien presentó esta nueva ley de redes sociales cuya finalidad es proteger a este sector de la población. “Estamos ignorando un peligro que no siempre es físico, sino que es digital", dijo.

La iniciativa para expedir la Ley General de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales plantea la importancia de establecer límites y responsabilidades para los representantes legales, instituciones educativas, plataformas digitales y creadores de contenido.

Entre las nuevas normas en las que se busca un cambio destacan:

Verificación de edad

Filtros contra contenidos inapropiados

Medidas educativas preventivas

Reglas y límites de tiempo en plataformas digitales.



“La tecnología no debe seguir siendo un espacio donde se vulneren los derechos de los menores; donde se viole su privacidad; donde sean víctima de depredadores sexuales y de explotación laboral. Debe ser un espacio adecuado para su edad y, en caso de ser víctimas de cualquier delito, que la justicia los proteja”, enfatizó.

¿Qué busca cambiar la iniciativa de redes sociales?

Debido a que las redes se ha n usado para trata de personas o para ciberbullying, la ley busca prevenir cualquier exposición negativa de los menores en internet, priorizando su salud mental y evitando la explotación laboral.

Explicó que aunque no existen datos sobre el número de niñas y niños influencers, más del 70% de los menores de edad en México usan redes sociales sin estar protegidos por normas. Además, hay niños que invierten más de cinco horas diarias en la creación de contenido para entretener a sus seguidores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.