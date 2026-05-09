El universo de Pokémon sigue expandiéndose y los fans han enloquecido con el lanzamiento del papel higiénico temático decorado con diseños aleatorios de algunos personajes, aquí te contamos todos los detalles sobre esta colección de la que todos están hablando.

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Papel higiénico de Pokémon

En Corea del Sur se lanzó una colección de papel higiénico temático y se ha convertido en un objeto codiciado pues tiene diseños diferentes de los personajes de Pokémon. Hay rollos de papel higiénico, pañuelos desechables, servilletas y cajas decoradas. Hay 79 diseños diferentes y los empaques son aleatorios.

Wadiz es la plataforma que lanzó esta colección y ha superado su meta inicial de financiamiento en más de 14,000%.

¿Cómo y dónde comprar el papel?

La campaña comenzó el 23 de abril con envíos programados para clientes en Corea a partir del 4 de mayo y los fondos recaudados son para cubrir costos de producción, empaques, logística y planes de expansión de personajes. Solo tienes que ingresar a la página para registrarte y adquirirlos.

Curiosidades de Pokémon

El origen de Pokémon es una combinación de palabras Pocket y Monster que significan Monstruos de bolsillo.

Las regiones de Pokémon están inspiradas en lugares reales.

El creador de Pokémon era un apasionado de los insectos.

El significado del nombre de Pikachu proviene de las palabras pika que es chispa y chu que es ratón.

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