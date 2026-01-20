¡Atención coleccionistas! Ya puedes reservar tus sets LEGO Pokémon de esta manera
Pikachu y algunos de los Pokémon más queridos están disponibles en versión LEGO.
A partir del 12 de enero de 2026, los fanáticos mexicanos de
Pokémon
y
LEGO
podrán reservar los primeros sets oficiales de esta esperada colaboración entre The LEGO Group y The Pokémon Company International. Los productos llegarán oficialmente a tiendas el 27 de febrero de 2026, pero quienes quieran asegurar su pieza desde ahora ya tienen la opción de hacerlo en línea.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Los LEGO Pokémon disponibles para los fanáticos: precios y qué incluye
La colección inicial incluye tres sets principales, con figuras armables de algunos de los Pokémon más queridos: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise. Cada uno está diseñado para exhibirse o disfrutarse durante la construcción, con detalles que harán sonreír incluso a los entrenadores más experimentados.
¡Bienvenidos al mundo de LEGO Pokémon! ⚡— Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) January 12, 2026
¿Podrás atraparlos y construirlos todos? 🍃🔥💧#Pokemon #LEGO #LEGOPokemon https://t.co/FA7qK8JnqA pic.twitter.com/J6t7qLQnDa
Los precios en México van desde los 1,399 pesos hasta casi 15,000 pesos, lo que los coloca claramente en el segmento premium. Para ayudar a entender qué incluye cada set y cuánto cuesta, aquí va un resumen:
- LEGO Pokémon: Eevee – 587 piezas, $1,399. Ideal para quienes buscan una pieza más accesible, con articulaciones móviles en cabeza, cola y patas.
- LEGO Pokémon: Pikachu y Pokébola – 2,050 piezas, $4,799. Incluye una base con forma de rayo y un número “25” escondido, en homenaje al número de Pikachu en la Pokédex.
- LEGO Pokémon: Venusaur, Charizard y Blastoise – 6,838 piezas, $14,999. Es uno de los sets decorativos más grandes de LEGO, con una base inspirada en los biomas naturales de cada Pokémon.
Además, quienes compren cualquiera de estos tres sets recibirán como regalo la Kanto Region Badge Collection, un set adicional de 312 piezas que incluye las ocho medallas de gimnasio de la región Kanto y una vitrina para exhibirlas. También habrá obsequios exclusivos para miembros del programa LEGO Insiders, como el Mini Pokémon Center (233 piezas).
Las preventas estarán disponibles en LEGO.com, Amazon México y tiendas participantes. La compañía recomienda usar la app LEGO Builder para facilitar el armado, especialmente en sets complejos como el de los tres Pokémon iniciales.
Con esta colaboración, LEGO no solo celebra los más de 30 años de Pokémon, sino que ofrece a los fans una nueva forma de “atraparlos a todos”.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.