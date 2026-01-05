Queridos Reyes Magos; lanzan tierna colección de squishmallows de Pokemon

Los Reyes Magos están por llegar y los niños ya están listos con su carta para pedirles juguetes, tecnología y hasta videojuegos; pero para los niños amantes de las las colecciones llegó una gran sorpresa ya que Jazwares lanzó una colección squishmallows de Pokémon con tiernas figuras coleccionables.

La colección incluye juguetes para todos los gustos, ya que algunos son peluches, otros pequeñas figuras para adornar y otros más de tamaños más grandes, todo pensado para los verdadesros entrenadores.

¿Cómo es la colección de squishmallows de Pokemon?

Los productos inspirados en el mundo de Pokémon están pensados para todas las edades de acuerdo con la marca, ya que incluye desde peluches y Squishmallows ultrasuaves de los personajes más icónicos, hasta su segmento Select que cuenta con figuras, peluches y más, perfectas para los fanáticos que disfrutan ampliar su colección.

Circana, empresa de consultoría y datos que estudia el comportamiento del consumidor dio a conocer que los juguetes de la línea Pokémon de Jazwares más vendidos incluyen, el Sleeping Plush de Pokémon de 18” y la figura de vinil de Pokémon de 4”.

Entre la colección destacan los peluches de 24 pukgadas de :

Pikachu

Eevee

Gengar

Snorlax

Además de la versión de Peluche Cuddly de 8 pulgadas de los personajes Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle.

Además, Jazwares lanzó su colección versiones especiales de HugMees, extensión de marca de Squishmallows enfocada especialmente para niños de edad preescolar. Su cuerpo es perfecto para que un niño lo tome de la mano y lo lleve a todas partes y pueda abrazarlo constantemente por su textura.

