Pokémon FireRed y Pokémon LeafGreen llegan a Nintendo: Cuánto costarán y cuándo estarán disponibles

Nintendo y The Pokémon Company han confirmado oficialmente el regreso de dos títulos que marcaron una generación entera. Pokémon FireRed y Pokémon LeafGreen, los remakes clásicos de Game Boy Advance lanzados originalmente en 2004, llegarán a Nintendo Switch coincidiendo con el Día Pokémon y la celebración del 30 aniversario de la franquicia.

Ambos juegos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, sin edición física para los mercados occidentales. Los jugadores podrán adquirirlos de forma individual en la Nintendo eShop y en My Nintendo Store. Cada título llegará en versiones separadas por idioma: inglés, francés y español.

La propuesta regresa con todo lo que enamoró a los fanáticos originales: explorar la región de Kanto, completar la Pokédex y derrotar a los Líderes de Gimnasio. Además, estos lanzamientos incluyen las Islas Sevii, una zona extra donde es posible encontrar Pokémon adicionales que no aparecen en la aventura principal.

¿Cuándo llega Pokémon FireRed y LeafGreen a Nintendo Switch?

El lanzamiento está programado para el 27 de febrero de 2026, fecha que no es casual: ese día se celebra el Día Pokémon, una jornada especial que conmemora el nacimiento de la saga. Los títulos estarán disponibles al concluir la presentación de Pokémon Presents, transmisión en vivo que también se realizará esa mañana a las 6:00 a.m. hora del Pacífico. Los juegos son compatibles tanto con Nintendo Switch como con Nintendo Switch 2.

Una de las grandes noticias para los fanáticos más exigentes es que ambos títulos llegan con una imagen renovada y de mayor resolución. Lejos de la pantalla pequeña del Game Boy Advance original, los jugadores podrán explorar Kanto con una calidad visual notablemente mejorada, aprovechando al máximo las capacidades de la consola moderna. Los colores, los sprites y los escenarios lucen con una nitidez que la versión de 2004 jamás pudo ofrecer.

Quienes cuenten con una Nintendo Switch 2 podrán sacarle aún más provecho a esta mejora visual, ya que la consola de nueva generación potencia la experiencia con mayor rendimiento gráfico y fluidez. Esto convierte a FireRed y LeafGreen en una puerta de entrada perfecta para los nuevos jugadores y en un reencuentro visualmente renovado para quienes crecieron con estos clásicos.

¿Cuánto cuestan Pokémon FireRed y LeafGreen para Nintendo Switch?

Cada juego tiene un precio de $19.99 dólares y se vende por separado en la eShop. No formarán parte del catálogo de Nintendo Switch Online, lo que significa que los jugadores deberán adquirirlos de forma individual si desean tener ambos títulos. Los pre-órdenes ya están disponibles en la tienda digital de Nintendo.

Una de las características más destacadas de estos lanzamientos es la posibilidad de conectarse con otros jugadores a través del Pokémon Wireless Club. Mediante conexión inalámbrica local, los usuarios podrán intercambiar Pokémon, enfrentarse en batallas y chatear con sus amigos. Es importante señalar que esta función es exclusiva para juego local y no cuenta con soporte multijugador en línea.