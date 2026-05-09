Sam’s Club remata la Smart TV Samsung de 55 pulgadas con 18 MSI: Quantum Dot y volumen de color

La cadena de tiendas mayoristas Sam’s Club aplicó una de las rebajas más fuertes del mes en pantallas QLED de gama media-alta. La Smart TV Samsung QLED de 55 pulgadas bajó de $15,343.97 a $9,092.42 pesos, un ahorro directo de $6,251.55 que representa el 41% sobre el precio de catálogo.

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La rebaja, con membresía vigente de la tienda, se complementa con uno de los planes de financiamiento más extendidos disponibles para una pantalla QLED de este tamaño: 18 meses sin intereses con pagos de $505.13 pesos, una mensualidad inferior al precio promedio de varios servicios de streaming combinados.

¿Cuánto cuesta la Smart TV Samsung QLED de 55 pulgadas en Sam’s Club?

El precio final de la Samsung QN55Q60DAFXZX en Sam’s Club quedó en $9,092.42 pesos, frente a un precio original de $15,343.97. La diferencia representa $6,251.55 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 41% sobre el precio regular, una de las rebajas más altas registradas para una pantalla QLED Samsung de 55 pulgadas en el mercado mexicano durante este periodo.

Para facilitar la compra, Sam’s Club ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 18 meses sin intereses de $505.13 pesos

El plan de pagos a 18 cuotas convierte la mensualidad en una cifra accesible: poco más de $500 pesos al mes durante un año y medio, una opción que permite distribuir el gasto sin afectar el presupuesto inmediato. El producto se vende exclusivamente para titulares de membresía Sam’s Club, ya sea Membresía o Membresía Plus, con cobertura nacional y opción de envío a domicilio o recogida en sucursal.

Pantalla Samsung 55 pulgadas QLED Smart TV en Sams Club Pantalla Samsung 55 pulgadas QLED Smart TV en Sam´s Club. (Sam´s Club)

¿Cuáles son las características de la Smart TV Samsung QLED de 55 pulgadas?

La Samsung QN55Q60DAFXZX forma parte de la serie Q60D de Samsung, una de las familias QLED más equilibradas del catálogo del fabricante coreano. Estas son sus especificaciones principales, según la ficha oficial de Samsung México:

Tamaño de pantalla : 55 pulgadas (139 cm) con diseño plano y biseles delgados

: 55 pulgadas (139 cm) con diseño plano y biseles delgados Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Tecnología de pantalla : QLED con Quantum Dot , que reproduce el 100% del volumen de color

: QLED con , que reproduce el 100% del volumen de color Procesador : procesador Quantum 4K con inteligencia artificial que ajusta imagen y sonido en tiempo real según el tipo de contenido

: procesador Quantum 4K con inteligencia artificial que ajusta imagen y sonido en tiempo real según el tipo de contenido Alto rango dinámico : soporte HDR para mayor contraste y profundidad de color

: soporte HDR para mayor contraste y profundidad de color Sonido : tecnología Object Tracking Sound Lite y compatibilidad Q-Symphony con barras de sonido Samsung

: tecnología Object Tracking Sound Lite y compatibilidad Q-Symphony con barras de sonido Samsung Sistema operativo : Tizen, con acceso a plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max y Samsung TV Plus con canales gratuitos

: Tizen, con acceso a plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max y Samsung TV Plus con canales gratuitos Seguridad : protección Samsung Knox Security para resguardo de datos del usuario

: protección Samsung Knox Security para resguardo de datos del usuario Conectividad : múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, Bluetooth, control por voz

: múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, Bluetooth, control por voz Funciones inteligentes: SmartThings para integración con dispositivos del hogar y compatibilidad con asistentes digitales

¿Por qué Quantum Dot marca la diferencia?

La tecnología Quantum Dot es lo que distingue a las pantallas QLED de las LED tradicionales y del segmento Crystal UHD de Samsung. Consiste en una capa de nanopartículas que emiten luz en colores muy precisos cuando reciben energía, lo que se traduce en tres ventajas concretas para el espectador:

Mayor volumen de color: la pantalla puede reproducir hasta el 100% del espectro cromático real, lo que se traduce en colores más vibrantes y fieles a la realidad Brillo más estable: las imágenes se mantienen vivas incluso en escenas muy iluminadas, sin perder detalle en zonas claras u oscuras Mejor desempeño con HDR: la combinación de Quantum Dot con alto rango dinámico permite contrastes más marcados y transiciones de luz más suaves entre escenas

Con esta combinación de tecnología QLED, plan de financiamiento extendido a 18 meses y descuento del 41%, la Smart TV Samsung QLED de 55 pulgadas se posiciona en Sam’s Club como una de las opciones más equilibradas para socios que buscan calidad de imagen QLED sin entrar al rango de precio de las pantallas Neo QLED u OLED, pero con un escalón claro por encima del segmento Crystal UHD.

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