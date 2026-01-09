Super promoción del Play Station 5 con audífonos bluetooth en Liverpool

Si eres amante de los videojuegos, la Play Station 5 Slim edición digital que incluye unos audífonos Bluetooth esta en promoción en Liverpool, te compartimos todos los detalles para que aproveches esta oferta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Oferta de Play Station 5 Slim con audífonos Bluetooth

La Play Station 5 Slim de 1 Tb edición digital con audífonos Bluetooth tiene un precio de lista de 18 mil 94 pesos pero en Liverpool tiene descuento y queda en 11 mil 499 pesos y se puede pagar a 6 meses sin intereses de mil 916.50 pesos.

Puedes adquirir esta consola en la página de Liverpool o en la app y los envíos son gratis en todo el país.

Especificaciones y características de la Play Station 5

La PS 5 tiene una carga ultrarrápida con un SSD de velocidad ultra alta, inmersión más profunda con soporte para retroalimentación háptica, disparadores adaptativos y audio 3D.2.

Cuenta con 1 TB de almacenamiento y la SSD maximiza las sesiones de juego con tiempo de carga casi instantáneos para los juegos instalados.

Tiene E/S integradas que permite a los creadores extraer datos del SSD de manera rápida. Puedes jugar en 4K siempre y cuando tu televisor tenga esa opción.

Además, tiene 120 fps con salida de 120 Hz para un juego fluido con una alta velocidad de cuadros. Con la tecnología HDR los juegos muestran una gama de colores increíblemente vibrantes y realistas.

Con la tecnología Tempest 3D Audio Tech podrás sumergirte en paisajes sonoros donde sentirás que el sonido viene de todas direcciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.