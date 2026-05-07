Walmart suma el Samsung Galaxy S23 Ultra reacondicionado a su catálogo: cámara de 200 MP y pantalla Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas

Walmart incorporó a su catálogo el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Negro Reacondicionado y ofrece la posibilidad de hacer la compra en meses sin intereses. Se trata de una oportunidad concreta para acceder a uno de los smartphones más potentes del mercado en condición restaurada.

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¿Cuánto sale el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G en Walmart?

Walmart puso a la venta el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a un precio de $12,599.

Además, la cadena de ventas ofrece la oportunidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses en cuotas de $2,099.83. Esto es un beneficio para quienes buscan distribuir el costo en el tiempo.

¿Qué características hacen al Samsung Galaxy S23 Ultra una opción destacada en fotografía?

Este equipo destaca por su fotografía. Posee una cámara principal de 200 MP, complementada por un sistema de cuatro cámaras traseras que abre un abanico de posibilidades creativas. El zoom óptico permite realizar acercamientos sin pérdida de calidad en la imagen, lo que lo convierte en una opción sólida tanto para usuarios casuales como para quienes buscan resultados más profesionales.

A esto se suma la resolución de video en 4K (2160p), que eleva la experiencia de captura más allá de la fotografía estática.

Otro diferencial importante del Samsung que ofrece Walmart es que incluye S-Pen, que amplía las posibilidades de uso para tomar notas, editar imágenes o navegar con mayor precisión.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB. El aparato incluye S-pen. (Walmart)

¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy S23 Ultra reacondicionado?

El Samsung Galaxy S23 Ultra reacondicionado que Walmart puso a la venta llega con especificaciones de alto nivel que justifican la consideración:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con colores brillantes y detalles precisos

Dynamic AMOLED 2X de con colores brillantes y detalles precisos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno

de y de Batería de 5,000 mAh para un uso extendido sin necesidad de recargas frecuentes

Carga inalámbrica compatible

compatible Desbloqueo facial y dactilar , con reconocimiento facial hasta un 30% más rápido que el sensor de huella

, con reconocimiento facial hasta un 30% más rápido que el sensor de huella Conectividad 5G y equipo desbloqueado para cualquier operador

La condición “reacondicionado” implica que el dispositivo fue revisado y puesto a punto antes de su venta, lo que permite acceder a un aparato de gama alta a un precio inferior al de un equipo nuevo.

Con esta incorporación, Walmart amplía su oferta de tecnología reacondicionada con un modelo que combina potencia, versatilidad fotográfica y una pantalla de primer nivel. El Samsung Galaxy S23 Ultra 5G representa una alternativa concreta para quienes buscan rendimiento sin pagar el precio de un equipo sin uso.

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