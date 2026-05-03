Mejor cámara por poco dinero; El Motorola que Walmart remata frente al Samsung ‘barato’ de Bodega Aurrerá

Dos retailers, dos marcas de peso y la misma promesa: cámara de gama alta a precio de gama media. Walmart rebajó el Motorola Edge 50 Fusion de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento de $6,999 a $4,999 pesos, un ahorro directo de $2,000. En paralelo, Bodega Aurrera bajó el Samsung Galaxy A56 5G de 8 GB y 128 GB de $5,999 a $5,499 pesos, una reducción de $500. Entre ambos hay una diferencia de $500 pesos, pero las cámaras y el resto de las prestaciones cuentan otra historia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Esta comparativa busca responder la pregunta que más recibe cualquier vendedor de celulares en México: ¿cuál de estos dos equipos da mejor cámara por poco dinero?

¿Cuánto cuestan el Motorola Edge 50 Fusion y el Galaxy A56 5G?

El Motorola Edge 50 Fusion se vende en Walmart en color verde, modelo desbloqueado, con SIM Bait incluido. El precio actual es de $4,999 pesos frente a su precio original de $6,999, lo que representa cerca de un 29% de descuento.

Moto Edge 50 Fusion en Walmart Moto Edge 50 Fusion en Walmart. (Walmart)

El Samsung Galaxy A56 5G está disponible en Bodega Aurrera en color gris (Awesome Lightgray), versión Dual SIM. El precio actual es de $5,499 pesos frente a su precio original de $5,999, una reducción cercana al 8%.

Ambos retailers ofrecen los esquemas habituales de meses sin intereses con tarjetas participantes. El subeditor debe verificar el detalle de bancos y montos al momento de la publicación, ya que estos términos cambian con frecuencia.

Samsung Galaxy A56 en Bodega Aurrera Samsung Galaxy A56 en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Motorola Edge 50 Fusion?

El Edge 50 Fusion es la apuesta de Motorola para meterse en la pelea de la gama media-alta sin subir mucho el precio:

Pantalla : pOLED curva de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 1,600 nits, Gorilla Glass 5

: pOLED curva de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 1,600 nits, Gorilla Glass 5 Cámara trasera : principal de 50 MP con sensor Sony LYT-700C y estabilización óptica (OIS) , gran angular de 13 MP con función macro

: principal de , gran angular de 13 MP con función macro Cámara frontal : 32 MP

: 32 MP Procesador : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (algunas versiones reportan Snapdragon 6 Gen 1)

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (algunas versiones reportan Snapdragon 6 Gen 1) RAM : 8 GB (expandible virtualmente hasta 16 GB)

: 8 GB (expandible virtualmente hasta 16 GB) Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Batería : 5,000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W

: 5,000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W Sistema operativo : Android 14 con Hello UX

: Android 14 con Hello UX Resistencia : certificación IP68 contra agua y polvo

: certificación IP68 contra agua y polvo Diseño : 7.9 mm de grosor, 174.9 gramos, acabado en cuero o gamuza vegana

: 7.9 mm de grosor, 174.9 gramos, acabado en cuero o gamuza vegana Otros: lector de huellas en pantalla, sonido estéreo Dolby Atmos, NFC, Bluetooth 5.2

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy A56 5G?

El Galaxy A56 5G es la actualización 2025 de la gama A de Samsung, con varias funciones de Galaxy AI heredadas de la serie S:

Pantalla : Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1,200 nits, Corning Gorilla Glass Victus+

: Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1,200 nits, Corning Gorilla Glass Victus+ Cámara trasera : triple, principal de 50 MP con OIS , gran angular de 12 MP, macro de 5 MP

: triple, principal de , gran angular de 12 MP, macro de 5 MP Cámara frontal : 12 MP

: 12 MP Procesador : Samsung Exynos 1580 octa-core

: Samsung Exynos 1580 octa-core RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 128 GB

: 128 GB Batería : 5,000 mAh con carga rápida de 45W

: 5,000 mAh con carga rápida de 45W Sistema operativo : Android 15 con One UI 7, promesa de 6 años de actualizaciones de sistema

: Android 15 con One UI 7, promesa de 6 años de actualizaciones de sistema Resistencia : certificación IP67 contra agua y polvo

: certificación IP67 contra agua y polvo Diseño : 7.4 mm de grosor, 198 gramos, marco de aluminio

: 7.4 mm de grosor, 198 gramos, marco de aluminio Conectividad : 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Funciones de IA: Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Nightography

Para quien prioriza cámara y experiencia visual (selfies, videollamadas, contenido para redes), el Edge 50 Fusion lleva ventaja por su sensor Sony LYT-700C, su pantalla curva más brillante y su cámara frontal de 32 MP. También ofrece más almacenamiento, carga más rápida y mejor protección contra agua. Su gran ausencia es el 5G.

Para quien prioriza longevidad del equipo, conectividad y ecosistema, el Galaxy A56 5G es la opción más sólida: 5G nativo, 6 años de actualizaciones de sistema, funciones de Galaxy AI y respaldo de la red de servicio Samsung en México.

La mejor opción depende del banco con el que el lector pague y de su preferencia entre cámara y software de largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.