Si estás pensando en cambiar de celular por uno que te sirva para hacer llamadas, tareas, jugar videojuegos y demás estás de suerte, pues Walmart anunció un descuento de mil 500 pesos en el costo final del celular POCO X8 Max de la marca Xiaomi, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones en el mercado nacional.

Fue a través de tienda en línea, que la empresa de autoservicio señaló que este celular Xiaomi se puede conseguir hasta con 18 pagos mensuales, esto siempre y cuando se realice la compra con tarjetas de crédito participantes.

Precio final del POCO X8 Max

De acuerdo con la oferta presentada por Walmart, el precio original del POCO X8 de 512GB de Xiaomi tiene un precio original de 10 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento aplicado, el celular se puede adquirir por tan solo 9 mil 499 pesos.

Se destacó que en caso de querer aprovechar la oportunidad de la oferta, las y los interesados podrían pagar únicamente 923 pesos mensuales por el celular, esto siempre y cuando se realice la compra con tarjetas participantes.

Características del POCO X8 Max de Xiaomi

Más allá de los 512GB de almacenamiento con los que cuenta este Xiaomi POCO X8 Max, la tienda destacó que el celular cuenta con una pantalla de 1.5 K de resolución, la cual tiene un total de 6.8 pulgadas de grosor.

Entre el resto de sus características, el POCO X8 destaca por lo siguiente:

Sistema operativo HyperOS 3

RAM de 12GB

Cámara principal de 50 megapixeles

eSIM

Desbloqueado para cualquier compañía

¿Cómo comprar el Xiaomi POCO X8 Max en Walmart?

Para poder aprovechar el descuento en este celular de la marca Xiaomi, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Walmart en el cual podrás seleccionar el producto y realizar el pago correspondiente.

Es importante recalcar que el producto podría llegar hasta la puerta de tu casa un tiempo máximo de tres días hábiles, esto dependiendo de la disponibilidad.

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