¡No es una grosería! El verdadero significado de la expresión six seven”; el popular meme viral de TikTok

En TikTok todos los días hay tendencias y memes nuevos, pero uno que explotó con fuerza entre la generación Z y la generación Alfa es la expresión “six-seven”, que no se quedó únicamente en las redes sociales, sino que salió a las conversaciones cotidianas, a saludos de famosos como BTS y hasta a la política.

Si también has escuchado a niños y jóvenes decir six -seven en cualquier momento y sin ninguna razón evidente, en adn Noticias, te explicamos qué significa el meme más viral del momento.

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¿Qué significa six seven o 6 7?

La expresión six-seven que se volvió tendencia en TikTok es muy utilizada por niños y adolescentes, pero, en los últimos días también hemos visto a políticos utilizarla en ponencias. Asimismo, la utilizan estrellas de la NBA, cantantes como los integrantes de BTS, que no perdieron oportunidad de conectar con las ARMYs en México con esta expresión, pero, ¿qué significa?

Lo primero que tienes qué saber es que la popular frase six-seven no tiene un significado específico. De acuerdo con la psicóloga Andrea Anaya, la expresión no es una edad, no es un código secreto, sino que simplemente es una muletilla. Esta frase se puede usar para lo siguiente:

Responder a cualquier cosa

Para burlarse

Para decir: mmm…X

Para generar risa

Para cortar una conversación

Algunos ejemplos de su uso son los siguientes:

¿Qué haces? Six-seven

¿Por qué hiciste eso? Six-seven

La popularidad de esta frase entre niños y jóvenes es que se trata de una expresión divertida, rara y que saca de quicio a los adultos porque no la entienden.

Pero principalmente forma parte de un lenguaje tribal entre los jóvenes que les da sentido de pertenencia, ya que no importa cómo lo dices sino con quién lo dices.

¿Cuál es el origen de la expresión six-seven que usa BTS?

Ahora que ya conoces el significado de esa frase que se ha vuelto parte del vocabulario de tus hijos y que vimos usar a los integrantes de BTS. Te contamos que, aparentemente, el origen de la expresión six-seven es la canción “Doot Doot”, del rapero Skrilla, que fue lanzada en 2025.

Professora, que conta é essa? Six seven! 😎 J-Hope, do BTS, se joga na trend brasileira “67” e manda até passinho do Jamal em novo vídeo.



📹: iamurhope / TikTok pic.twitter.com/wNmYcSNa1K — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 4, 2026

Fue el jugador de la NBA, LaMelo Ball, quien comenzó a usarla y popularizó el emme en redes sociales. Después, lo retomaron estrellas del basquetbol como Taylen Kinney, quien repetía constantemente la frase, mientras hacía un movimiento de manos que terminó convirtiéndose en parte esencial del meme.

Durante su visita a Palacio Nacional en el Centro Histórico de la CDMX, los integrantes de BTS también lo usaron para conectar con sus fans.

Así que si vuelves a ver a alguien usar la expresión six-seven, ya no te espantes, solo responde six seven con un movimiento de manos arriba y abajo y ¡listo!

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