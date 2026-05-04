Walmart remata el Honor 200 a $5,499: el celular con triple cámara y mochila de regalo perfecto para el 10 de mayo

A pocos días del Día de las Madres, Walmart lanzó uno de los descuentos más agresivos del mes en gama media premium. El Honor 200 en su versión de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y color verde bajó de $10,499 a $5,399 pesos, un ahorro directo de $5,100 que representa el 48.6% sobre el precio de catálogo.

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La oferta se completa con una mochila de regalo incluida en la compra y la posibilidad de pago a meses sin intereses, lo que convierte al equipo en una de las opciones más completas para regalar el 10 de mayo sin comprometer el presupuesto familiar.

¿Cuánto cuesta el Honor 200 en Walmart?

El precio final del Honor 200 en Walmart quedó en $5,399 pesos, frente a un precio original de $10,499 pesos. La diferencia representa $5,100 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 48.6%, una rebaja que se ubica entre las más fuertes registradas para este modelo en lo que va de 2026.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 12 meses sin intereses de $449.92 pesos

El producto se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, e incluye una mochila de regalo, un beneficio adicional especialmente útil para quienes buscan un obsequio completo de Día de las Madres.

Honor 200 con mochila de regalo en Walmart Honor 200 con mochila de regalo en Walmart. (Walmart)

¿Cuáles son las características del Honor 200?

El Honor 200 es la apuesta de la marca china en la gama media premium, con varias funciones heredadas de su línea Magic. Estas son sus especificaciones, según la ficha del producto y la cobertura de medios especializados:

Pantalla : AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD, tasa de refresco de 120 Hz, con buen brillo y colores vivos para consumo de contenido en streaming y redes sociales

: AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD, tasa de refresco de 120 Hz, con buen brillo y colores vivos para consumo de contenido en streaming y redes sociales Procesador : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, con rendimiento equilibrado para multitarea, aplicaciones exigentes y juegos móviles

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, con rendimiento equilibrado para multitarea, aplicaciones exigentes y juegos móviles RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Cámara trasera : triple sistema de 50 MP + 50 MP + 12 MP, con función de retrato con inteligencia artificial inspirada en estudios fotográficos profesionales

: triple sistema de 50 MP + 50 MP + 12 MP, con función de retrato con inteligencia artificial inspirada en estudios fotográficos profesionales Cámara frontal : optimizada para selfies y videollamadas con funciones de IA

: optimizada para selfies y videollamadas con funciones de IA Batería : 5,200 mAh con carga rápida de 100W, una de las más potentes en su rango de precio

: 5,200 mAh con carga rápida de 100W, una de las más potentes en su rango de precio Sistema operativo : MagicOS 8 sobre Android 14, con funciones de IA integradas

: MagicOS 8 sobre Android 14, con funciones de IA integradas Conectividad : 5G, WiFi, Bluetooth, NFC, control remoto por infrarrojo

: 5G, WiFi, Bluetooth, NFC, control remoto por infrarrojo Diseño: color verde con acabado moderno

¿Por qué es un buen regalo para el 10 de mayo?

Tres argumentos prácticos hacen del Honor 200 una opción razonable como regalo de Día de las Madres:

Cámaras pensadas para retrato con IA: el sistema fotográfico está optimizado para fotos de personas, incluyendo retratos al estilo de estudio profesional, ideal para mamás que valoran las fotos familiares y los selfies con buena calidad Pantalla amplia para consumo de contenido: las 6.7 pulgadas con tecnología AMOLED facilitan ver series, películas, mensajes y videollamadas con la familia, especialmente útil para quien usa el celular muchas horas al día Carga rápida de 100W: permite recargar el equipo en pocos minutos, una ventaja práctica para quien no quiere preocuparse por estar pendiente del cargador

Con este descuento aplicado, el Honor 200 se posiciona en Walmart como una de las opciones más competitivas para regalar este 10 de mayo, combinando especificaciones de gama media premium, regalo adicional y plan de financiamiento accesible.

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