Rematan el Google Pixel 7 Pro de 128GB con cámara de 50MP y funciones exclusivas de IA

Si estás buscando renovar tu celular y quieres probar los nuevos Google Pixel, esta es tu señal, pues actualmente el modelo 7 Pro se encuentra en oferta en Liverpool.

Los teléfonos Google Pixel son ampliamente elogiados por ofrecer la mejor experiencia de Android, destacando por cámaras excepcionales, integración avanzada de IA (como el Borrador Mágico) y actualizaciones rápidas del sistema.

Google Pixel 7 Pro características

El Google Pixel 7 Pro destaca por su pantalla OLED de 6.7 pulgadas, sistema de cámaras avanzadas impulsadas por inteligencia artificial y una experiencia Android pura, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de la gama alta.

Es un smartphone insignia lanzado en 2022 con Android 13 (actualizable), destacado por su potente cámara triple (50MP principal + 48MP teleobjetivo 5x + 12MP gran angular), el procesador Google Tensor G2, 12GB de RAM y una pantalla LTPO AMOLED 2K de 6.7" a 120Hz. Cuenta con carga inalámbrica, batería de 5000 mAh y reconocimiento facial/huella.



Pantalla: 6.7 pulgadas LTPO AMOLED, resolución QHD+ (3120 x 1440), 120Hz, brillo de hasta 1500 nits, protección Gorilla Glass Victus.

Procesador: Google Tensor G2 (octa-core) con chip de seguridad Titan M2.

Memoria RAM: 12 GB LPDDR5.

Almacenamiento: 128 GB, 256 GB o 512 GB (UFS 3.1).

Cámaras traseras: Principal: 50 MP (f/1.85, OIS), teleobjetivo: 48 MP (f/3.5, zoom óptico 5x, zoom de alta resolución hasta 30x), ultra gran angular: 12 MP (f/2.2, campo de visión 125.8°).

Cámara Frontal: 10.8 MP (f/2.2).

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 23W-30W y carga inalámbrica.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2.

Construcción: Marco de aluminio y vidrio (Gorilla Glass Victus), resistencia al agua y polvo IP68.

Software: Android 13, con funciones exclusivas de IA de Google.

Google Pixel 7 Pro precio

El equipo pasa de $9,999 a $8,990 pesos, lo que representa una rebaja directa de $1,009 pesos sobre su precio original.

Hasta 6 meses sin intereses: Además del descuento, Liverpool ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta a 6 meses sin intereses, con pagos mensuales de $1,498.33 pesos, facilitando su compra sin afectar de golpe el presupuesto.

Envío gratis a todo México: La promoción incluye envío gratuito a todo el país, un beneficio adicional para quienes compren en línea desde cualquier estado de la República. Lo puedes comprar aquí.

