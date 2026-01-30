Gemini 3 llega a Chrome y convierte al navegador en un asistente inteligente

Google ha anunciado una actualización significativa de su navegador Chrome que incorpora capacidades avanzadas de inteligencia artificial mediante la integración del modelo Gemini 3 . Entre las nuevas funciones destaca “Auto Browse”, una herramienta que permite al navegador ejecutar tareas complejas en múltiples pasos a solicitud del usuario y con la asistencia de IA. Esta innovación se lanza inicialmente como vista previa para suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra en los Estados Unidos.

La integración de Gemini 3 transforma la experiencia de navegación al situar al asistente directamente en un panel lateral persistente dentro de Chrome. Esto facilita que los usuarios realicen tareas como comparar productos, resumir información o gestionar actividades en segundo plano sin interrumpir la navegación principal.

Además del panel lateral, Chrome ahora incluye otras herramientas basadas en IA, como Nano Banana, que permite a los usuarios modificar imágenes directamente en el navegador mediante indicaciones de texto, sin necesidad de descargar archivos o cambiar de pestaña.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la función Auto Browse en Google Chrome?

La característica Auto Browse es un asistente web con capacidad para ejecutar flujos de trabajo complejos de forma autónoma dentro del navegador. Según la información oficial, esta herramienta puede llevar a cabo tareas como investigar precios de vuelos y hoteles, llenar formularios en línea, programar citas o gestionar suscripciones, entre otras acciones.

Auto Browse utiliza capacidades de IA multimodal para interpretar instrucciones del usuario y navegar entre sitios web, automatizando procesos que normalmente requerirían múltiples pasos manuales. La función, sin embargo, está diseñada para detenerse y pedir confirmación en acciones sensibles, como compras o publicaciones en redes sociales, antes de completarlas.

¿Cómo interactúa Auto Browse con otras funciones de Chrome?

Auto Browse se integra con el nuevo panel lateral de Gemini y con distintas aplicaciones conectadas de Google, como Gmail, Calendar, Maps, YouTube, Google Shopping y Google Flights. Esta conectividad permite que la herramienta consulte correos electrónicos antiguos, eventos del calendario o datos relevantes para completar tareas específicas sin cambiar de contexto de navegación.

Además, la nueva versión de Chrome soporta el Universal Commerce Protocol (UCP), un estándar abierto de comercio que facilita que agentes de IA realicen acciones en nombre de los usuarios de forma más fluida y segura entre distintos servicios en línea.

¿Quién puede acceder a Auto Browse y qué dispositivos son compatibles?

Por ahora, la función Auto Browse está disponible como vista previa únicamente para suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra en los Estados Unidos. Chrome con Gemini 3 también se distribuye en plataformas como Windows, macOS y Chromebook Plus, aunque la disponibilidad completa de esta herramienta puede variar según región y configuración del usuario.