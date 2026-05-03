Yulay vive momentos de terror en Guerrero: lo amenazan con machete mientras entregaba juguetes del Día del Niño | VIDEO

Lo que parecía ser una obra altruista, de pronto se convirtió en una escena de riesgo para el youtuber Yulay. Y es que, el influencer vivió verdaderos momentos de pánico durante su más reciente visita al estado de Guerrero, luego de que un hombre lo amenazara con un machete mientras repartía juguetes por el Día del Niño.

El momento, quedó captado en un video, que el creador de contenido compartió con sus seguidores y que, por supuesto, causó preocupación. Pero, ¿por qué el hombre quiso atacar a Yulay, mientras entregaba juguetes a niños y niñas? Te contamos los detalles de esta historia de terror que vivió el youtuber.

¿Qué le pasó a Yulay el Día del Niño en Guerrero?

El pasado 30 de abril, Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido en YouTube como Yulay, visitó el municipio de Tecoanapa con la intención de regalar juguetes a niñas y niños de bajos recursos.

El influencer llenó una camioneta con juguetes, muñecas y hasta cuatrimotos para llevar sonrisas a los niños de esta zona vulnerable. Sin embargo, lo que comenzó como una jornada solidaria terminó convirtiéndose en una experiencia que puso en riesgo su vida.

De acuerdo con las imágenes difundidas en su propio video viral, el creador de contenido se encontraba repartiendo juguetes cuando un sujeto se le acercó de manera agresiva, portando un machete y lanzando amenazas directas, pues exigía al youtube que regalara más juguetes.

“Dale lo que es... Aquí dale lo que vaya a ser”, repetía el hombre.

En el video se observa cómo el ambiente cambia drásticamente de sonrisas y alegría de los menores, a tensión e incertidumbre. Yulay y su equipo intentan mantener la calma mientras el hombre continúa intimidándolos.

En el video viral se observa que mientras Yulay trata de tranquilizar al hombre, otro joven se lanza encima del agresor y le quita el arma.

Aunque, afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, el momento dejó en evidencia los riesgos que se viven en algunas zonas del país. Al parecer, el hombre se encontraba en estado de ebriedad.

Este hecho se suma a una serie de episodios que reflejan la compleja situación de seguridad en ciertas regiones de Guerrero, donde la presencia de grupos armados o conflictos locales puede escalar de manera inesperada.

¿Quién es Yulay, el creador de contenido que regaló juguetes en Guerrero?

Yulay es un youtuber mexicano reconocido por generar contenido social enfocado en ayudar a personas en situación vulnerable. A través de su canal, comparte historias de vida, donaciones y dinámicas en las que entrega dinero, alimentos o juguetes.

Con miles de seguidores en plataformas digitales, Yulay se ha posicionado como una figura cercana a su audiencia, destacando por su estilo directo y por mostrar realidades que pocas veces se visibilizan.

El video del Día del Niño rápidamente se viralizó, no solo por el gesto altruista, sino por el momento de tensión que vivió el famoso.