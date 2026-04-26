En redes sociales comenzó a circular un video viral en el que se observa a varios turistas nudistas a bordo de una de las tradicionales trajineras de Xochimilco, recorriendo los canales turísticos de la alcaldía de la CDMX.

Las imágenes provocaron sorpresa, burlas e indignación entre internautas, quienes cuestionaron si este tipo de conductas deben permitirse en uno de los sitios más emblemáticos de la capital. Te contamos los detalles.

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¿Será por el calor? Graban a extranjeros sin ropa en una trajinera de Xochimilco

El clip que rápidamente se viralizó en redes sociales como X y Facebook, muestra a un grupo de turistas, aparentemente, extranjeros disfrutando del paseo entre música, bebidas y risas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que algunos de ellos aparecen completamente desnudos o con muy poca ropa.

¿Y esto qué? Captan a un grupo nudista paseando en las trajineras de los canales de #Xochimilco.

Todo al natural, sin traje de baño ni vergüenza.

¡Xochimilco ya no solo es de mariachis y flores... ahora también es todo al aire!pic.twitter.com/BKH4tYItSJ — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 27, 2026

Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor y lo consideraron una divertida “escena surrealista típica de la CDMX”, otros consideraron que se trata de una falta de respeto ya que se trata de un paseo que tradicionalmente se realiza con familias, por lo que hay muchos niños en la zona.

¿Es delito estar sin ropa en una trajinera en Xochimilco?

Aunque no se ha comprobado la veracidad de este video que circula en redes, se puede decir que pasear en trajinera no está prohibido con vestimenta ligera o ropa de playa, exhibirse desnudo en un espacio público sí puede derivar en sanciones administrativas en la Ciudad de México, dependiendo de las circunstancias y de si existe una queja formal ante autoridades.

La Ley de Cultura Cívica de la CDMX contempla faltas relacionadas con actos que atenten contra la dignidad o generen molestias en lugares públicos. Por lo tanto, si una conducta es considerada ofensiva o altera el orden, las autoridades pueden intervenir. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado sobre multas o sanciones por este caso viral.

¿Qué precio tienen las trajineras de Xochimilco en 2026?

Uno de los datos que más buscan turistas antes de visitar la zona es cuánto cuesta el paseo. De acuerdo con reportes recientes, la tarifa oficial de las trajineras de Xochimilco es la siguiente:

Precio del paseo en trajineras: $750 pesos por hora por embarcación, con capacidad aproximada de hasta 18 pasajeros.

Esto significa que si piensas asistir en grupo, puedes dividir el costo para hacer más accesible la experiencia. ¿Qué opinas de los nudistas en Xochimilco?

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