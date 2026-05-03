Walmart remata el precio del celular Honor 400: 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y cámara de 200 MP

El celular Honor 400 5G tiene una de las mejores relaciones precio-prestaciones del mercado en este momento, y Walmart lo acaba de poner en oferta con un descuento de más de $3,000 pesos y oportunidad de pagar en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el Honor 400 en Walmart y qué descuento tiene?

El precio actual del Honor 400 5G en Walmart es de $6,399 pesos, cuando antes costaba $9,999 pesos. Eso representa un ahorro de $3,600 pesos de manera directa, sin cupones ni condiciones extra.

Además, quienes prefieran distribuir el gasto pueden acceder a hasta 6 meses sin intereses, con cuotas de $1,066.50 pesos por mes, lo que lo hace todavía más accesible.

Celular La cámara principal del Honor 400 es de 200 MP.

¿Cuáles son las características destacadas del celular Honor 400?

Más allá del precio que ofrece Walmart, el Honor 400 convence por sus especificaciones. Una característica destacada del equipo es su cámara principal de 200 MP con sensor Samsung HP3, estabilización óptica (OIS) y tecnología de píxeles 16 en 1. Se complementa con una ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal de 50 MP con IA para selfies de nivel profesional.

En rendimiento, el smartphone que está rematando la cadena de retail lleva el procesador Snapdragon 7 Gen3, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, una combinación que permite gestionar cualquier tarea sin fricciones.

La batería completa el paquete: según la publicación de Walmart, el Honor 400 aguanta entre 1.5 y 2 días con uso intensivo y se recarga rápidamente.

Con $3,600 de descuento y la posibilidad de pagarlo en meses sin intereses, el Honor 400 5G es una de las ofertas más concretas que se pueden encontrar hoy en Walmart para quienes buscan un celular potente sin resignar el bolsillo.

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