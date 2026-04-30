Tras concluir la primera Venta Nocturna de 2026, Liverpool sigue con diversas promociones imperdibles en sus diversos departamentos. Actualmente tiene en remate uno de los celulares de última generación, se trata del Samsung Galaxy S26 Ultra.

Esta oferta permite a los consumidores adquirir uno de los smartphones más avanzados con opciones de financiamiento flexibles.

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Galaxy S26 Ultra precio

El equipo de 512GB de almacenamiento pasó de un precio de $37,999 a $26,399.20 pesos.

Además se ofrece la posibilidad de pagarlo hasta en 24 cuotas con mensualidades de $1374.96.

El Samsung Galaxy S26 Ultra destaca por su tecnología de pantalla de alta definición, rendimiento avanzado y capacidades fotográficas de última generación, posicionándose como una de las opciones más completas dentro del segmento de gama alta.

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Galaxy S26 Ultra características

El Samsung Galaxy S26 Ultra (2026) destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas (QHD+, 120Hz, 2600 nits) y procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Incluye 12/16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento, sistema de cámara cuádruple de 200MP + 50MP + 50MP + 10MP, batería de 5,000 mAh con carga de 60W, Android 16 y 7 años de actualizaciones.

Pantalla: 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, resolución QHD+ (1440 x 3120 pixels), 120Hz.

Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (4.7GHz).

Memoria RAM: 12 GB / 16 GB.

Almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB (sin microSD).

Cámara Trasera: Principal: 200 MP, f/1.4, OIS. Ultra Gran Angular: 50 MP, f/1.9. Teleobjetivo 1: 50 MP, f/3.4, OIS, Zoom x5. Teleobjetivo 2: 10 MP, f/2.4, OIS, Zoom x3.

Cámara Frontal: 12 MP, f/2.2.

Batería: 5,000 mAh, carga rápida 60W.

Sistema Operativo: Android 16 con One UI 8.5.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C.

Seguridad: Sensor de huellas ultrasónico, Protección Corning Gorilla Armor 2.

Extras: Soporte S Pen, resistencia al agua IP68, 7 años de actualizaciones de SO.

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