La capacidad de México para garantizar seguridad durante la Copa del Mundo

Faltan solo 50 días para el inicio del Mundial de fútbol, que se celebrará en México, incluyendo la Ciudad de México.

La pregunta central es si el país está preparado para recibir al mundo en términos de seguridad.

El Incidente de Teotihuacán como alerta.

Este suceso, que se viralizó, impactó la percepción de seguridad. La principal preocupación no es la capacidad del agresor, sino cómo pudo ingresar un arma en un sitio con seguridad y presupuesto.

Este incidente pone en tela de juicio los protocolos y la capacidad de prevención, especialmente porque Teotihuacán es un destino probable para los turistas del Mundial.

El Dr. Emilio Bizarretea, experto en seguridad nacional, enfatiza que la seguridad debe basarse en la prevención. Es inútil reaccionar una vez que el daño está hecho.

El Secretario de Seguridad Federal enfocó su discurso en la capacidad de reacción de la Guardia Nacional tras el incidente, pero el experto argumenta que la cuestión fundamental es la prevención.

La prevención requiere mucha planificación, recursos (arcos de seguridad, drones antidrones, sistemas de inteligencia) y tiempo, elementos que no se desarrollan de la noche a la mañana.

Los desafíos de Seguridad para el Mundia sonl:

- Cobertura Nacional e Internacional: México debe transmitir un plan claro de prevención tanto a nivel nacional como a las agencias de inteligencia y seguridad de otros países que visitarán el Mundial.

- Amenazas Diversas:

La seguridad debe contemplar tanto amenazas domésticas (criminales locales, grupos organizados) como amenazas extrañas (organizaciones criminales internacionales que podrían buscar enviar un mensaje global).

- Coordinación Institucional: Existen planes y gabinetes de seguridad (como el Plan Kukulcán), pero si las ideas no se traducen en una verdadera coordinación institucional y recursos para implementar estrategias, son insuficientes.

- Problemas Logísticos y de Infraestructura: Se prevé gran afluencia de personas en sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Escenarios como una estampida por un petardo o cortes de luz generalizados (no solo en estadios, sino en la ciudad) podrían generar caos, inseguridad y asaltos.

- Colaboración Internacional: Un reciente accidente en Chihuahua que involucró a dos agentes de la CIA operando sin autorización aparente del gobierno federal es una “mala señal” que denota falta de comunicación y colaboración transparente con las autoridades de inteligencia de Estados Unidos, un coanfitrión del Mundial junto con Canadá.

La falta de coordinación entre distintas instancias gubernamentales y con agencias internacionales debilita la seguridad y beneficia a la delincuencia.

A 50 días del evento, México necesita proyectar con urgencia y eficacia una imagen de preparación para prevenir cualquier incidente violento y asegurar tanto a visitantes como a ciudadanos.