Este lunes 8 de junio de 2026 se conmemoran distintos hechos, pero el que llama más la atención es el Día Mundial de los Océanos, se trata de una fecha busca hacernos reflexionar sobre la importancia de la vida marina, así como los ecosistemas y tomar las acciones necesarias para su preservación.

Además, también se conmemoran el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, además del Día Internacional de los Tumores Cerebrales.

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¿Cuál es el onjetivo del Día Mundial de los Océanos?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Mundial de los Océanos tiene como finalidad recordarnos la importancia de este ecosistema en nuestra vida cotidiana, pues son considerados como los pulmones de nuestro planeta, así como una fuerte importante de alimentos y medicinas que utilizamos, sin olvidar que son una parte fundamental de la biósfera.

El propósito de esta conmemoración es informar sobre el impacto de los humanos en los océanos del planeta, así como desarrollar un “movimiento mundial de apoyo” y unir a personas de todo el mundo en un proyecto para la gestión integral de los mares.

Otros acontecimientos históricos en México y el mundo

El 8 de junio de 1916 nació Francis Crick , biólogo molecular, biofísico y neurocientífico británico reconocido por haber codescubierto la doble hélice del ADN en 1953, junto a James Watson .

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falleció el filósofo mexicano Leopoldo Zea, quien se desempeñó como docente e investigador. Un día como hoy, pero de 2020, falleció el pintor y escultor mexicano Manuel Felguérez.

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