Liverpool anunció una rebaja en el smartphone Motorola Moto Edge 50 Ultra POLED de 6.6 pulgadas y 512GB de almacenamiento, que actualmente se encuentra en promoción dentro de su tienda en línea.
El dispositivo se posiciona en la gama alta por su diseño y rendimiento, checa los detalles.
Motorola Edge 50 Ultra precio
El dispositivo pasó de un precio original de $14,999 pesos a un costo de $13,859 pesos.
Además, la tienda ofrece la opción de adquirirlo a 6 meses sin intereses, con pagos aproximados de $2,309.83 pesos mensuales, facilitando su compra a plazos sin cargos adicionales.
El smartphone está disponible en color negro.
Motorola Edge 50 Ultra características
El Motorola Edge 50 Ultra es un smartphone de gama alta (lanzado en 2024) que destaca por su potente procesador Snapdragon 8s Gen 3, carga ultrarrápida de 125W y capacidades avanzadas de IA en sus cámaras de 50MP. Cuenta con pantalla pOLED curva de 6.7″ a 144Hz, almacenamiento de hasta 1TB y un diseño elegante con opciones en madera o cuero vegano.
- Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 con 12GB o 16GB de RAM LPDDR5X.
- Cámara: Sistema triple con IA: Principal de 50MP, Teleobjetivo de 64MP (zoom óptico 3x) y Ultra gran angular de 50MP. Cámara frontal de 50MP.
- Batería y carga: 4500 mAh con TurboPower de 125W (carga completa en aprox. 20 min) y carga inalámbrica de 50W.
- Pantalla: 6.7″ pOLED, resolución 2712 x 1220, 144Hz, 2500 nits de brillo máximo.
- Diseño: Resistencia al agua y polvo IP68, marco de aluminio, opción de acabado en madera o cuero vegano.
