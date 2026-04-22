Existen muchas razas de perros y en México, la Federación Canófila Mexicana (FCM) reconoce a 3 que son 100% mexicanas, aunque la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México agregó al perro Caramelo a la lista y aquí te contamos sobre las características de estos lomitos.

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Las auténticas razas de perros mexicanos

Es importante señalar que desde antes de la llegada de los españoles ya existían perros en los territorios de América y aunque son un poco diferentes al resto de las razas eso no cambia que son le mejor amigo del hombre.

El perro Xoloitzcuintle es una raza representativa de nuestro país, el Techichi que es un ancestro directo del perro Chihuahueño y el Calupoh cuyos vestigios se han encontrado en Teotihuacán.

Perro Xoloitzcuintle

Estos perros son únicos pues se diferencian del resto de las razas porque no tienen pelo en la mayoría de su cuerpo. Son de tamaño mediano y son sociables. Además, en el pasado dentro de la religión prehispánica se creía que los Xoloitzcuintles ayudaban a los muertos a cruzar al Mictlán. Actualmente no es considerado un perro sino un auténtico animal sagrado en México y otros países de Latinoamérica.

Perro Techichi

Es una raza extinta y su ancestro directo es el perro Chihuahueño, su apariencia era similar a la actual pero con un pelaje más largo. Era considerado un compañero espiritual en la cultura tolteca.

Perro Chihuahueño

Es la raza más pequeña del mundo, se caracteriza por tener una apariencia tierna y ojos grandes respecto a su cabeza y tienen una gran popularidad en todo el mundo. Aún no se ha encontrado su linaje exacto pero se cree que es pariente de los perros miniatura chinos.

Perro Calupoh o Lobo mexicano

Es una raza muy poco conocida y se han encontrado vestigios de este lomito en Teotihuacán se puede llegar a considerar como un híbrido entre un perro y el lobo gris. Es el más grande de las tres razas que existen actualmente pues llegan a medir 75 centímetros, tienen un pelaje negro como el de los lobos y tienen un carácter dócil.

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