Embajada de Canadá lanza vacantes con sueldo de hasta $25,000 pesos para quienes cumplan estos requisitos

Si estás buscando trabajo en la Ciudad de México y tienes experiencia administrativa, esta puede ser una oportunidad interesante. Y es que la Embajada de Canadá en México abrió una vacante para el puesto de Auxiliar Administrativo en el área de Gestión de Materiales.

De acuerdo con la oferta publicada, la posición ofrece un salario de $25,165 pesos mensuales, bajo un contrato para obra o tiempo determinado y en modalidad de tiempo completo. El puesto tiene sede en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

¿En qué consiste el trabajo?

En la misma oferta se menciona que la persona seleccionada se integrará al equipo de servicios generales de la misión diplomática y apoyará en tareas clave para el funcionamiento diario de la embajada.

Entre sus principales funciones están:

Gestión de materiales: compra, recepción, inventario, almacenamiento, distribución y eliminación de materiales.

compra, recepción, inventario, almacenamiento, distribución y eliminación de materiales. Apoyo a propiedades e instalaciones: configuración y decoración interior, mantenimiento básico y reparaciones menores.

configuración y decoración interior, mantenimiento básico y reparaciones menores. Apoyo a eventos y hospitalidad: asistencia logística en eventos oficiales, actividades internas y funciones de representación.

asistencia logística en eventos oficiales, actividades internas y funciones de representación. Apoyo administrativo: tareas operativas que ayuden a mantener un entorno organizado y eficiente.

La convocatoria señala que este proceso también podrá utilizarse para cubrir otros puestos administrativos que surjan posteriormente dentro de la misión.

La vacante es bajo un contrato para obra o tiempo determinado y en modalidad de tiempo completo.|Imagen Ilustrativa

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Educación mínima : Licenciatura concluida

: Licenciatura concluida Experiencia mínima : 1 año

: 1 año Idiomas : Español e Inglés

: Español e Inglés Edad : entre 18 y 65 años

: entre 18 y 65 años Licencia de conducir: tipo A

Además, será obligatorio adjuntar prueba de licenciatura concluida, ya sea título, cédula profesional o documento oficial que acredite el 100 % de los estudios.

Cómo aplicar a la vacante

El registro debe realizarse directamente a través del sitio web oficial de la embajada.

Antes de la fecha límite, los aspirantes deberán enviar su solicitud por correo electrónico siguiendo estrictamente las instrucciones publicadas. El asunto debe indicar “MXICO Auxiliar” y deberán adjuntar:

Currículum en formato PDF o Word

Documento que compruebe la licenciatura concluida

La embajada advierte que no revisará solicitudes incompletas ni enviadas fuera de plazo. También recomienda no incluir datos personales como edad, estado civil, religión o fotografía en el CV y detallar claramente la experiencia con ejemplos concretos.