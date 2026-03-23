Avión de Air Canada choca contra camión de bomberos en Nueva York

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos, fue cerrado hasta nuevo aviso después de que un avión de Air Canada chocara contra un camión de bomberos durante su aterrizaje. El saldo hasta el momento es de dos personas muertas y al menos 41 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El accidente se registró alrededor de las 23:40 horas del domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, chocó contra el camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, en la pista de aterrizaje.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pilotos murieron en el accidente

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, situación que lamentó el presidente de la compañía operadora del vuelo Air Canada Express, Doug Clarke.

"Hoy es un día sumamente difícil para nuestra aerolínea, nuestros empleados y, sobre todo, para las familias y seres queridos de las personas afectadas por el accidente del vuelo 8646", declaró Doug Clarke en un comunicado.

Abren investigación por accidente de Air Canada

La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá anunció que uno de sus equipos apoyará a las autoridades de Estados Unidos (NTSB), apoyará en las investigaciones del accidente.

Por su parte Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) enviará un equipo a LaGuardia para apoyar en la investigación.

I am on my way to LaGuardia Airport now in response to last night’s horrific crash involving Air Canada Express 8646 and a fire truck that killed two pilots.@FAANews and @NTSB are working closely on this, and we will share updates as soon as possible.



Please keep the victims,… pic.twitter.com/YWTjDn6cde — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 23, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

