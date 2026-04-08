Liverpool remata el Motorola Edge 60 Fusion de 256GB, cámara de 50MP y resistencia al agua

Liverpool publicó una oferta en su departamento de smartphones al reducir el precio del Motorola Edge 60 Fusion de 256GB de almacenamiento, que destaca por una excelente relación calidad-precio. Checa los detalles.

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Motorola Edge 60 Fusion precio

El dispositivo, que originalmente tenía un costo de $9,706 pesos, ahora puede adquirirse por $6,455 pesos, lo que representa un descuento considerable para quienes buscan renovar su teléfono con tecnología reciente.

Además del precio rebajado, la tienda ofrece la posibilidad de pagar el equipo hasta en 6 meses sin intereses, con mensualidades de $1,075.83 pesos, facilitando el acceso a este modelo de gama media-alta.

El equipo está disponible en tres colores: verde, rosa y negro.

Motorola Edge 60 Fusion características

El Motorola Edge 60 Fusion es un smartphone de gama media-alta que destaca por su pantalla pOLED curva de 6.7" a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 7300, cámara principal de 50 MP (Sony) y una gran batería de 5200 mAh con carga rápida de 68 W. Ofrece 8GB/12GB de RAM, 256GB/512GB de almacenamiento y alta resistencia con certificación IP68/IP69 y norma militar MIL-STD-810H.



Pantalla: 6.67" pOLED, resolución Super HD+ (1220 x 2712p), 120Hz, 10-bit, colores certificados por Pantone.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300 (o 7400 según región), 8GB o 12GB de RAM LPDDR4X.

Almacenamiento: 256GB o 512GB UFS 2.2 (expandible mediante tarjeta microSD).

Cámaras traseras: Principal de 50 MP (Sony LYT-700C, OIS, f/1.88) + Ultra gran angular/Macro de 13 MP (120°) + Sensor de parpadeo.

Cámara frontal: 32 MP.

Batería y carga: 5200 mAh con TurboPower de 68 W (cable USB-C).

Sistema operativo: Android 15.

Resistencia y diseño: Certificación IP68/IP69 (sumergible) y MIL-STD-810H (resistencia militar), Corning Gorilla Glass 7i.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, 3 microfonos.

Audio: Sonido estéreo con Dolby Atmos.

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