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¡Ofertón! Walmart remata el Iphone 15 de 128GB y ofrece meses sin intereses

Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu celular sin gastar una fortuna, la oportunidad ha llegado, checa los detalles.

La pantalla del iPhone 15 es impresionante con su Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, ofrece colores vibrantes y detalles nítidos

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Liverpool puso en remate el Apple iPhone 15 de 128 GB en color azul, modelo A3092, ofreciendo a los consumidores una oportunidad atractiva para adquirir uno de los celulares más recientes de la marca a un precio rebajado.

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iPhone 15 precio

El dispositivo, que anteriormente tenía un costo de $13,299.00 pesos, ahora se encuentra disponible por $12,149.00 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,150.00 pesos para los compradores.

Además del descuento, la oferta incluye la posibilidad de pagar hasta en tres meses sin intereses, con mensualidades de $4,049.67 pesos, facilitando el acceso al equipo.

Puedes conseguir la oferta en este enlace.

iPhone 15 características

El iPhone 15 destaca por integrar Dynamic Island, cámara principal de 48 MP, puerto USB-C y chip A16 Bionic. Cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1″ (o 6.7″ en el modelo Plus), diseño de aluminio con vidrio tintado resistente y Face ID. Ofrece mejoras en fotografía de retrato y batería para todo el día.

  • Diseño: Bordes contorneados, parte trasera de vidrio mate tintado y aluminio aeroespacial.
  • Pantalla: OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas (2556 x 1179 píxeles, 460 ppi) con Dynamic Island y hasta 2000 nits de brillo.
  • Cámaras: Cámara principal de 48 MP (f/1.6) con teleobjetivo 2x virtual y ultra gran angular de 12 MP (f/2.4). Permite fotos en 24 MP y retratos mejorados.
  • Rendimiento: Chip A16 Bionic (el mismo del 14 Pro).
  • Conectividad y Puerto: Cambio a USB-C y segunda generación de Ultra Wide Band.
  • Batería: Mayor autonomía, logrando durar todo el día.
  • Resistencia: Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad)

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