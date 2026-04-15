La pantalla del iPhone 15 es impresionante con su Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, ofrece colores vibrantes y detalles nítidos

La pantalla del iPhone 15 es impresionante con su Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, ofrece colores vibrantes y detalles nítidos

Liverpool puso en remate el Apple iPhone 15 de 128 GB en color azul, modelo A3092, ofreciendo a los consumidores una oportunidad atractiva para adquirir uno de los celulares más recientes de la marca a un precio rebajado.

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iPhone 15 precio

El dispositivo, que anteriormente tenía un costo de $13,299.00 pesos, ahora se encuentra disponible por $12,149.00 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,150.00 pesos para los compradores.

Además del descuento, la oferta incluye la posibilidad de pagar hasta en tres meses sin intereses, con mensualidades de $4,049.67 pesos, facilitando el acceso al equipo.

Puedes conseguir la oferta en este enlace.

iPhone 15 características

El iPhone 15 destaca por integrar Dynamic Island, cámara principal de 48 MP, puerto USB-C y chip A16 Bionic. Cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.1″ (o 6.7″ en el modelo Plus), diseño de aluminio con vidrio tintado resistente y Face ID. Ofrece mejoras en fotografía de retrato y batería para todo el día.

Diseño: Bordes contorneados, parte trasera de vidrio mate tintado y aluminio aeroespacial.

Pantalla: OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas (2556 x 1179 píxeles, 460 ppi) con Dynamic Island y hasta 2000 nits de brillo.

Cámaras: Cámara principal de 48 MP (f/1.6) con teleobjetivo 2x virtual y ultra gran angular de 12 MP (f/2.4). Permite fotos en 24 MP y retratos mejorados.

Rendimiento: Chip A16 Bionic (el mismo del 14 Pro).

Conectividad y Puerto: Cambio a USB-C y segunda generación de Ultra Wide Band.

Batería: Mayor autonomía, logrando durar todo el día.

Resistencia: Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad)

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