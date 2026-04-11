Rematan iPhone 14 de 128GB por menos de 7 mil pesos en tiendas Walmart

Si estás pensando en aprovechar el pago de las utilidades para cambiar de celular te tenemos muy buenas noticias, pues Walmart colocó un importante descuento en el iPhone 14 de 128GB de doble cámara, resistente a las caídas y con la famosa pantalla Super Retina XDR de primera calidad.

De acuerdo con páginas de segunda mano y otras tiendas de autoservicio, el iPhone 14 de 128GB puede llegar a tener un precio en el mercado de hasta 11 mil pesos dependiendo su estado, por lo cual el costo que se le colocó en Walmart es apto para aprovechar la oferta.

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Precio final del iPhone 14 de 128GB en Walmart

Al ser un celular reacondicionado el precio original del iPhone 14 de 128GB con oferta en la tienda de autoservicio es de 6 mil 571 pesos, sin embargo, con el descuento que se le colocó en la página web el costo final es de tan solo 6 mil 349 pesos.

Se mencionó que este celular de la marca Apple se puede pagar hasta a seis meses sin intereses, esto con pagos mensuales de mil 058.17 pesos con las tarjetas participantes mostradas en la oferta.

Características del iPhone 14 con descuento en Walmart

A pesar de ser un celular reacondicionado, es importante mencionar que de acuerdo con las especificaciones mostradas por la compañía, este iPhone 14 tiene una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas en perfecto estado, además de que acepta el SIM Virtual mejor conocido como eSIM.

El resto de las especificaciones del celular son las siguientes:

Detección de choques

Cámara dual con dos sensores de 12 megapixeles

Carga rápida

Batería con vida superior al 70%

Face ID funcional al 100%

¿Cómo aprovechar el descuento en Walmart?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir el artículo, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual podrás realizar el pago de contado o a meses según las tarjetas participantes.

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