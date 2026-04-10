Con 3 mil pesos de descuento, Wlamart remata el iPhone 14 de 128GB en color blanco

Walmart sorprendió a los consumidores al anunciar una rebaja en uno de los smartphones más populares de Apple. Se trata del iPhone 14 de 128GB en color blanco con compatibilidad Telcel.

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iPhone 14 128GB precio

El dispositivo se encuentra disponible por $11,499.00, frente a su precio original de $14,997.00. La promoción representa un ahorro directo de $3,498.00, lo que ha generado interés entre quienes buscan renovar su celular sin pagar el costo completo habitual de este tipo de equipos.

Además del descuento, la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el dispositivo a través de un esquema de hasta 12 meses sin intereses, con pagos mensuales de $958.25, facilitando el acceso a este modelo sin necesidad de realizar un desembolso único.

En este enlace puedes conseguir la oferta.

iPhone 14 128GB características

El iPhone 14, lanzado en 2022, cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, el chip A15 Bionic (con GPU de 5 núcleos), 6 GB de RAM y una doble cámara trasera mejorada de 12 MP con Modo Cine en 4K. Destaca por su resistencia IP68, conectividad 5G y detección de choques.

Pantalla: OLED de 6.1" (2532 x 1170 píxeles) con tecnología Super Retina XDR y True Tone.

Procesador: Chip A15 Bionic (similar al del 13 Pro, con mayor rendimiento gráfico).



Cámaras: Principal: 12 MP con apertura /1.5 y estabilización óptica. Ultra Gran Angular: 12 MP con campo de visión de 120° y apertura 2.4. Frontal: Cámara TrueDepth de 12 MP con enfoque automático. Video: Modo Cine (4K a 30 cps) y modo Acción.

Almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB.

Batería: Hasta 20 horas de reproducción de video.

Diseño y resistencia: Vidrio trasero, marco de aluminio, protección Ceramic Shield y certificación IP68 (hasta 6 metros por 30 min).

Seguridad: Face ID y detección de choques.

El iPhone 14 se mantiene con el "notch" tradicional, sin la Isla Dinámica de los modelos Pro, y utiliza conector Lightning.

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