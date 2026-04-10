Xiaomi 17 Ultra vs iPhone 17 Pro Max; cuál es mejor, precios y características
Los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra quieren dominar la gama alta de smartphones, conoce sus ventajas en el vs contra el iPhone 17 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra.
El pasado 9 de abril en CDMX, se lanzaron los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, dos smartphones diseñados para competir directamente con el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra. La apuesta de la marca es superar a ambos monstruos de la tecnología en potencia, fotografía avanzada y diseño premium a un precio más bajo y en adn Noticias te damos el vs con todos los detalles.
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Lo sorprendente de estos dispositivos es su colaboración con Leica para la cámara y un nuevo ecosistema que marque la diferencia entre los dispositivos de Apple, Huawei y Samsung.
Diseño de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra
Con un diseño más minimalista, un enfoque ergonómico y resistencia, la estructura de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra promueve un cristal reforzado, elevando su durabilidad frente a caídas y rayones.
En cuanto a sus características de grosor y peso, el Xiaomi 17 quedó en 8.06 mm de grosor y 191 g, mientras que el Xiaomi 17 Ultra mide 8.29 mm y pesa 218.4 g. Ambos modelos cuentan con certificación IP68 para resistir el polvo y el agua, lo que los coloca al nivel de la competencia con cuerpos delgados, baterías más grandes y mayor durabilidad.
Cámara de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra
La corona del pastel de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra es la cámara, debido a la alianza con Leica que evoluciona hacia un modelo de co-creación total, lo que mejora la imagen de la fotografía, sobre todo en condiciones de poca luz:
- Xiaomi 17:
- Sensor Light Fusion 950
- Teleobjetivo 5x con macro
- Video 4K Dolby Vision
- Xiaomi 17 Ultra:
- Sensor de 1 pulgada LOFIC
- Telefoto de 200 MP
- Video 4K a 120 fps
Así como Apple, Xiaomi apuesta a que su modelo Ultra lo usen creadores de contenido o fotógrafos profesionales, ya que frente al iPhone 17 Pro Max, el equipo promete mayor versatilidad en zoom; mientras que frente al Galaxy S26 Ultra, compite en el procesamiento de la imagen.
Características y especificaciones del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra
Ambos equipos integran el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más avanzado este 2026 que garantiza rendimiento fluido en juegos, multitarea y edición de video, además ofrece:
- 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento
- HyperOS 3 con funciones de IA
- Pantallas OLED de hasta 3500 nits
- Tecnología LTPO de 1 a 120 Hz
Precios, disponibilidad y regalos de los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra
Aunque Xiaomi presume un modelo de gama alta, mantiene una estrategia de precios accesibles dentro de su segmento premium, lo que genera una significativa ventaja frente a Apple y Samsung.
Los precios lanzados en México son:
- Xiaomi 17: desde $24,999 pesos
- Xiaomi 17 Ultra: desde $35,999 pesos
- Kit fotográfico Pro: $3,999 pesos
Además de adquirir el equipo, Xiaomi otorga beneficios como 3 meses de Google AI Pro, 2 TB en la nube, 3 meses de YouTube Premium y 4 meses de Spotify Premium.
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