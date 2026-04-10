Xiaomi 17 Ultra vs iPhone 17 Pro Max; cuál es mejor, precios y características

El pasado 9 de abril en CDMX, se lanzaron los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, dos smartphones diseñados para competir directamente con el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra. La apuesta de la marca es superar a ambos monstruos de la tecnología en potencia, fotografía avanzada y diseño premium a un precio más bajo y en adn Noticias te damos el vs con todos los detalles.

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Lo sorprendente de estos dispositivos es su colaboración con Leica para la cámara y un nuevo ecosistema que marque la diferencia entre los dispositivos de Apple, Huawei y Samsung.

Si buscas un smartphone compacto, potente y con excelente cámara, el Xiaomi 17 es para ti, pero si buscas el máximo de fotografía, zoom y video profesional, el Xiaomi 17 Ultra es la mejor opción.|Xiaomi

Diseño de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Con un diseño más minimalista, un enfoque ergonómico y resistencia, la estructura de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra promueve un cristal reforzado, elevando su durabilidad frente a caídas y rayones.

En cuanto a sus características de grosor y peso, el Xiaomi 17 quedó en 8.06 mm de grosor y 191 g, mientras que el Xiaomi 17 Ultra mide 8.29 mm y pesa 218.4 g. Ambos modelos cuentan con certificación IP68 para resistir el polvo y el agua, lo que los coloca al nivel de la competencia con cuerpos delgados, baterías más grandes y mayor durabilidad.

Cámara de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

La corona del pastel de los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra es la cámara, debido a la alianza con Leica que evoluciona hacia un modelo de co-creación total, lo que mejora la imagen de la fotografía, sobre todo en condiciones de poca luz:



Xiaomi 17:

Sensor Light Fusion 950 Teleobjetivo 5x con macro Video 4K Dolby Vision

Xiaomi 17 Ultra:

Sensor de 1 pulgada LOFIC Telefoto de 200 MP Video 4K a 120 fps



Así como Apple, Xiaomi apuesta a que su modelo Ultra lo usen creadores de contenido o fotógrafos profesionales, ya que frente al iPhone 17 Pro Max, el equipo promete mayor versatilidad en zoom; mientras que frente al Galaxy S26 Ultra, compite en el procesamiento de la imagen.

Características y especificaciones del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Ambos equipos integran el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más avanzado este 2026 que garantiza rendimiento fluido en juegos, multitarea y edición de video, además ofrece:



16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento

HyperOS 3 con funciones de IA

Pantallas OLED de hasta 3500 nits

Tecnología LTPO de 1 a 120 Hz

Precios, disponibilidad y regalos de los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Aunque Xiaomi presume un modelo de gama alta, mantiene una estrategia de precios accesibles dentro de su segmento premium, lo que genera una significativa ventaja frente a Apple y Samsung.

Los precios lanzados en México son:



Xiaomi 17: desde $24,999 pesos

Xiaomi 17 Ultra: desde $35,999 pesos

Kit fotográfico Pro: $3,999 pesos

Además de adquirir el equipo, Xiaomi otorga beneficios como 3 meses de Google AI Pro, 2 TB en la nube, 3 meses de YouTube Premium y 4 meses de Spotify Premium.