Más potencia, mejores fotos y conexión satelital, promete Apple en los iPhone 18 Pro y Pro Max

Apple prepara la siguiente gran evolución de su línea premium. Los iPhone 18 Pro y Pro Max se presentarán en septiembre de 2026 y, según filtraciones confiables, traerán mejoras en potencia, cámaras y conectividad.

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Aunque el diseño se mantendrá muy similar al de la generación anterior, la verdadera revolución ocurrirá en el interior del dispositivo. Además, estos modelos llegarán junto al primer iPhone plegable, mientras que el iPhone 18 estándar se retrasará hasta 2027.

¿Cuándo se lanzan?

Apple seguirá su calendario habitual de presentaciones. Los iPhone 18 Pro y Pro Max se anunciarán en septiembre de 2026 durante el evento anual de la compañía.

Ese mismo día también debutará el primer iPhone plegable. En cambio, el iPhone 18 normal y una posible nueva versión del iPhone Air aparecerían hasta primavera de 2027, lo que marca un cambio en la estrategia de lanzamientos.

¿Cómo será su diseño?

Los teléfonos mantendrán el módulo de cámaras elevado y el marco metálico característico de la línea Pro, pero entre los cambios destacados se encuentran:



Acabado trasero más uniforme

Eliminación del efecto bicolor

Nuevo color rojo en desarrollo

iPhone 18 Pro Max ligeramente más grueso

Expertos señalan que Apple prioriza la optimización interna antes que una renovación estética radical.

Procesador y rendimiento

El gran salto estará en el nuevo chip A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros por TSMC. Este procesador promete mayor eficiencia energética y potencia. Las filtraciones apuntan a mejoras importantes:



Hasta 15 % más rendimiento

Cerca de 30 % más eficiencia energética

12 GB de RAM integrados directamente en el chip

Este avance permitirá mayor autonomía y mejor desempeño en tareas de Inteligencia Artificial y fotografía computacional.

Tamaño del equipo y detalles de la pantalla

Apple mantendrá las dimensiones actuales de pantalla en su gama Pro:



iPhone 18 Pro: 6,3 pulgadas OLED LTPO

iPhone 18 Pro Max: 6,9 pulgadas OLED LTPO

Frecuencia de actualización 120 Hz

Seguirán apostando por paneles con alto brillo y gran fidelidad de color. Aunque la reducción de la Dynamic Island se rumoreó, varios analistas creen que ese cambio llegará hasta 2027.

¿Mejorará la cámara?

La fotografía será el punto más atractivo de esta generación. Apple prepara un sistema de cámaras mucho más versátil, cuyas novedades destacan:



Apertura variable en la cámara principal

Sensor apilado de tres capas desarrollado con Samsung

Teleobjetivo con mejor rendimiento nocturno

Posible teleconversor para ampliar el zoom óptico

Esto permitirá controlar exposición, desenfoque y profundidad con mayor precisión, algo similar a una cámara profesional.

Conectividad, la última novedad

Los modelos Pro estrenarán el módem C2, la tercera generación de chips de conectividad diseñados por Apple cuyas funciones incluirán:



Soporte completo para 5G mmWave

Conectividad satelital avanzada NR NTN

Internet vía satélite cuando no exista cobertura móvil

Esto ampliará el uso del satélite más allá de emergencias e integrará apps como Apple Maps o Fotos.

¿Sí durará la batería?

El iPhone 18 Pro Max integrará una batería cercana a 5.200 mAh, una de las mayores en la historia del iPhone. La duración depende mucho del uso. Sin embargo, se puede estimar comparando con modelos actuales:



Uso intenso: De 10 a 12 horas de pantalla activa, cerca de 1 día completo

Uso normal: De 7 a 9 horas de pantalla 1.5 días de uso

Uso ligero: Solo llamadas, WhatsApp, navegación ocasional, 2 días completos

Precio en México

Apple no planea aumentar el precio base pese al nuevo proceso de fabricación del chip:



iPhone 18 Pro: Aproximadamente 24,400 a 25,100 pesos mexicanos

iPhone 18 Pro Max: Aproximadame 27,100 a 27,900 pesos mexicanos

En México, el costo final dependerá del tipo de cambio y los impuestos locales, por lo que podría superar los 30 mil pesos en su versión base.

¿Valdrá la pena?

Las filtraciones indican que el mayor avance de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max estará en el rendimiento y la fotografía. La apertura variable, el chip de 2 nm y la conectividad satelital completa marcan el camino.

Si estas características se confirman, Apple podría lanzar uno de los iPhone más avanzados de su historia. El veredicto final llegará en septiembre de 2026.